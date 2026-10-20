PSG-Barcelona: Choque de gigantes en París por la Champions League
El equipo de Luis Enrique viene de vencer 4-2 al Manchester City en la jornada anterior del certamen continental y de superar 3-1 al Estrasburgo por la Ligue 1. Sin embargo, tendrá una baja importante: Nuno Mendes, lesionado, no estará disponible para el encuentro.
Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega entonado tras golear 5-2 al Real Betis por LaLiga y 4-1 al Galatasaray en la Champions. El conjunto azulgrana buscará prolongar su racha positiva, aunque deberá afrontar el compromiso con ausencias sensibles en defensa, entre ellas las de Jules Koundé y Eric García.
El encuentro también tendrá un condimento especial por el presente de ambas instituciones y el potencial ofensivo de sus figuras. Con Lamine Yamal como una de las principales armas del Barcelona y Ousmane Dembélé entre los nombres destacados del PSG, se espera un duelo de alto voltaje en la capital francesa.
El partido comenzará a las 16 de Argentina, contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.
Datos del partido
Partido: PSG vs. Barcelona.
Competencia: Champions League 2026/27, fecha 3.
Horario: 16 de Argentina.
Estadio: Parque de los Príncipes, París.
TV: ESPN y Disney+ Premium.
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).