PSG-Barcelona: Choque de gigantes en París por la Champions League

El equipo de Luis Enrique viene de vencer 4-2 al Manchester City en la jornada anterior del certamen continental y de superar 3-1 al Estrasburgo por la Ligue 1. Sin embargo, tendrá una baja importante: Nuno Mendes, lesionado, no estará disponible para el encuentro.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega entonado tras golear 5-2 al Real Betis por LaLiga y 4-1 al Galatasaray en la Champions. El conjunto azulgrana buscará prolongar su racha positiva, aunque deberá afrontar el compromiso con ausencias sensibles en defensa, entre ellas las de Jules Koundé y Eric García.

El encuentro también tendrá un condimento especial por el presente de ambas instituciones y el potencial ofensivo de sus figuras. Con Lamine Yamal como una de las principales armas del Barcelona y Ousmane Dembélé entre los nombres destacados del PSG, se espera un duelo de alto voltaje en la capital francesa.

El partido comenzará a las 16 de Argentina, contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

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