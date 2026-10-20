Boca va por la remontada en el Maracaná: Se juega el pase a la final de la Sudamericana

Boca afrontará este martes un desafío decisivo ante Vasco da Gama en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. Desde las 21.30, el Xeneize buscará revertir el 1-0 sufrido en la Bombonera para meterse en la final de la Copa Sudamericana 2026.
Deportes20/10/2026

image

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita ganar por dos goles para clasificarse directamente. Una victoria por un tanto llevará la definición a los penales, mientras que un empate o una derrota dejarán al conjunto brasileño en la final.

La principal novedad en Boca es la posibilidad de contar desde el arranque con Leandro Paredes, recuperado de su lesión muscular. Su presencia puede resultar determinante en una noche en la que el conjunto argentino deberá mostrar carácter, eficacia y solidez para dar vuelta la serie.

El encuentro se disputará en el Maracaná, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en Argentina estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium.

Boca va por una remontada que lo acerque a una nueva final internacional y le permita mantener vivo el sueño de conquistar la Sudamericana.

Te puede interesar
image

PSG-Barcelona: Choque de gigantes en París por la Champions League

Deportes20/10/2026
El Paris Saint-Germain y el Barcelona protagonizarán este martes uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Desde las 16, en el Parque de los Príncipes, el bicampeón europeo recibirá al conjunto catalán, que llega con puntaje ideal y atraviesa un gran momento futbolístico.
image

A 50 años del debut de Maradona: el día que comenzó la leyenda

Deportes20/10/2026
El 20 de octubre de 1976, Diego Armando Maradona daba sus primeros pasos como futbolista profesional con la camiseta de Argentinos Juniors. Tenía apenas 15 años y estaba a diez días de cumplir los 16. Medio siglo después, aquel estreno sigue siendo una de las páginas más emblemáticas de la historia del fútbol argentino.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail