Boca va por la remontada en el Maracaná: Se juega el pase a la final de la Sudamericana

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita ganar por dos goles para clasificarse directamente. Una victoria por un tanto llevará la definición a los penales, mientras que un empate o una derrota dejarán al conjunto brasileño en la final.

La principal novedad en Boca es la posibilidad de contar desde el arranque con Leandro Paredes, recuperado de su lesión muscular. Su presencia puede resultar determinante en una noche en la que el conjunto argentino deberá mostrar carácter, eficacia y solidez para dar vuelta la serie.

El encuentro se disputará en el Maracaná, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en Argentina estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium.

Boca va por una remontada que lo acerque a una nueva final internacional y le permita mantener vivo el sueño de conquistar la Sudamericana.