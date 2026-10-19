Demandas

Comienza una nueva ronda de la partida que juegan los gobiernos nacional y provinciales, a poco de cerrar un año complicado y con escasos resultados políticos y económicos. Se profundizó la dependencia entre ambos y son crecientes las demandas recíprocas.
Opinión19/10/2026

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Un encuentro convocado por el Consejo Federal de Inversiones mostró que la administración libertaria tiene limitadas posibilidades de lograr imponer las reformas de fondo, que propuso al asumir, si no cierra acuerdos de mayor alcance con los gobernadores. Por su parte, los mandatarios tienen la necesidad de acordar el financiamiento de obras e iniciativas que le aseguren gobernabilidad para el resto de sus mandatos y, en algunos casos, su continuidad. 

El pasado viernes, las provincias fueron convocadas por el CFI a la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística,  para debatir sobre infraestructura, transporte de la producción y exportaciones, con el objetivo de fortalecer la conectividad territorial y la competitividad de las economías regionales. Gobernadores y empresarios estuvieron presentes, aunque no fue el caso de Salta, que suplió la ausencia de Gustavo Sáenz con una nutrida representación integrada por funcionarios del Ministerio de Producción y Minería, junto a la Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, que encabeza Ricardo Villada.

Fue la oportunidad para ver un frente de provincias unidas por un reclamo que es unánime y nace de la falta de infraestructura nacional, como consecuencia de la paralización de la obra pública. A través de su voceros dijeron que Nación no puede desentenderse de esta función estratégica con la cual se desarrolla el país. Se recordó que la iniciativa que dio origen a la Cumbre Federal de Logística comenzó a gestarse en octubre de 2021, a partir de un pedido de los gobernadores del Norte Grande, quienes .solicitaron al organismo federal un estudio técnico profundo sobre la infraestructura regional, con especial atención al transporte de cargas y al potencial del corredor bioceánico. En un quinquenio, el trabajo se amplió al conjunto del país y se convirtió en la Estrategia Federal Logística, que se integra con más de 1.100 proyectos estratégicos en distintas regiones argentinas y sentó las bases para la realización de estos espacios de intercambio federal, el primero de los cuales tuvo lugar en 2024.

El Jefe de Gabinete de la Nación Diego Santilli concurrió a la segunda edición entendiendo que debía advertir a los gobiernos provinciales de la conveniencia de hacer acuerdos para evitar el retorno del peronismos al gobierno y sus posibles consecuencias para distintos distritos: quita de coparticipación, tomas de tierras, cambios en las condiciones para invertir y conflictos con el campo. Mencionó a Neuquén y Río Negro por su desarrollo energético, a Córdoba por las retenciones, a Santa Fe por el narcotráfico y a San Juan y Salta por la minería.

Tomando distancia de ese apriete, el mandatario salteño trajo este lunes a Salta al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe para avanzar en acuerdos estratégicos diferentes a las urgencias libertarias. Apuntan a fortalecer el financiamiento y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante herramientas de asistencia técnica  que fortalezcan la articulación entre los sectores público y privado. Es el caso de los fondos de garantía tanto del CFI, como el de la Provincia.

No solo de elecciones vive la democracia. Es el sistema que debe asegurar el bienestar general y demostrarlo desde gestiones eficientes de gobierno.

Salta, 19 de octubre de 2026

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