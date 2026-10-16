El norte no puede seguir esperando en el andén

Esta semana, tras los insistentes reclamos del gobernador Sáenz junto a los sectores productivos de Salta, el Gobierno nacional confirmó que convocará a mineras y operadoras logísticas para analizar la optimización del Ramal C14 y la rehabilitación del Ramal C15.
Opinión16/10/2026 Antonio Marocco

Frases políticos

Desde hace unos días seguimos con mucha atención —y los creyentes en oración— la evolución de la salud del papa León XIV, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido para la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar. Saber que su recuperación evoluciona favorablemente nos reconforta y nos obliga a seguir preparando lo que será su histórica visita a la Argentina. No es momento de aflojar: el sucesor de Francisco insiste en que el verdadero poder radica en el servicio hacia los demás y en que ninguna sociedad puede edificar su futuro sobre la indiferencia o el abandono de los vulnerables.

La exigencia ética de no resignarnos frente a la postergación es la que marca nuestra posición en la defensa del Norte Grande. Esta semana, tras los insistentes reclamos del gobernador Gustavo Sáenz junto a los sectores productivos de Salta, el Gobierno nacional confirmó que convocará a empresas mineras y operadoras logísticas para analizar la optimización del Ramal C14 y la rehabilitación integral del Ramal C15.

No se trata de un debate sobre rieles y vagones; se trata de las arterias fundamentales de nuestra soberanía regional que hacen del norte salteño el corazón productivo de Sudamérica. El Ramal C14, atravesando la Puna hasta el paso de Socompa para conectar con los puertos del Pacífico en Chile, es la llave estratégica para la salida de nuestra producción de litio, cobre y minerales hacia los mercados globales.

De la misma manera, la recuperación del Ramal C15 —que recorre el departamento San Martín desde la frontera norte hasta el Nodo Logístico de Güemes— es vital para la agroindustria salteña. Hablamos de un territorio que genera más de 1,8 millones de toneladas de granos, azúcar y derivados, y más de 250 millones de litros de alcohol y bioetanol que hoy deben trasladarse en camión con costos desproporcionados.

Por eso peleamos: para que el tren vuelva a ser el motor de la producción. Garantizar un servicio ferroviario eficiente permitiría reducir esos costos logísticos entre un 20% y un 30%. Por eso insistimos en que, en el marco del proceso de concesión de la red del Belgrano Cargas, las obras de estos ramales deben figurar como compromisos de inversión obligatorios desde el primer día y no quedar sujetas a promesas especulativas.

Lo vimos en la Marcha Federal Universitaria de ayer, donde estudiantes, docentes, no docentes y familias de todo el país volvieron a llenar las calles. En cada cartel y en cada paso de los estudiantes se revalidó una verdad histórica: la universidad pública no es un gasto fiscal ni un problema, es la herramienta más poderosa de movilidad social ascendente, de soberanía científica y de igualdad de oportunidades.

Historias de hijos y nietos de trabajadores que se convirtieron en los primeros profesionales de sus familias demuestran que el aula niveló hacia arriba y alentó el crecimiento de la Patria.

Que la fuerza de la historia nos acompañe hacia el futuro. Hasta la próxima.

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