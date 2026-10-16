Su última gira por el exterior lo llevó a Washington donde participó de encuentros con empresarios y disertó respecto de la situación del país. El mandatario libertario se reunió en la capital norteamericana con el inversor argentino Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador de Continental Resources, una compañía vinculada a la industria petrolera estadounidense, que tiene importantes inversiones en la Argentina, centradas en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. El Presidente de la Nación también se reunió con el secretario de Energía Chris Wright, el más alto funcionario del gobierno norteamericano, con quien dialogó para ratificar la estrecha alianza bilateral con esa gestión.

Lo más relevante fue su asistencia a actos como la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde tuvo la oportunidad de ratificar su alineamiento político con Donald Trump. Grupos latinos de derecha organizaron esa exposición en la que Javier Milei repasó los logros de su gestión, en línea con el propósito de dar un giro de timón geopolítico y retornar a Occidente. Ello así debido a que el mundo atraviesa un tiempo de inestabilidad creciente, que no admite ambigüedades y que exige el posicionamiento claro de cada una de las naciones, según dijo el mandatario.

En la Cámara de Comercio de Estados Unidos -uno de los puntos más importantes de una gira que no tiene otra explicación que un dudoso posicionamiento internacional- participó de una jornada de análisis bajo el título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Allí anunció que su objetivo es que la Argentina sea el país más libre del planeta, lo que demanda estabilización. Expresó su confianza de que el año que viene, se validará en las urnas el modelo que lidera porque al frente sólo está el pasado de pobreza e inflación, “Las sociedades no se suicidan”, fue su reflexión, que cayó dentro de una catarata de datos, entre los que ponderó la caída del Riesgo País mientras el JP Morgan lo subía a 640 puntos.

No fue la única contradicción. Mientras el presidente Milei ocupaba su tiempo en un evento contra el antisemitismo en la embajada argentina en Washinton, en su país tenía lugar la quinta Marcha Federal Universitaria, a la que su gobierno enfrentó con una dura represión.

La multitudinaria movilización frente al Congreso contrastó con una victoria parlamentaria del oficialismo que logró evitar el quórum para encarar el tratamiento del DNU 70 en Diputados.

También se frenó el tratamiento de otros proyectos como el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad que la oposición pretendía tratar en una sesión especial de la Cámara baja.

Ocho diputados impidieron que el recinto se abra a ese propósito que expresa socialmente las más importantes demandas. Entre quienes no aportaron ese número se debe señalar a la diputada saencista Yolanda Vega.

Cualquier dato es verificable si de lo que se trata es de determinar a quién le asiste la razón en la descripción de la realidad. Y también para señalar responsabilidades en una situación que tiene ganadores -que parecieran ser los menos- y demasiados perdedores a los que no se dan certidumbres sobre el camino que se transita. Se necesita una sociedad atenta para no repetir errores.

Salta, 16 de octubre de 2026