El Súper Niño preocupa en Argentina mientras las tormentas avanzan sobre la Patagonia

Una intensa tormenta golpeó este jueves 15 de octubre a Añelo, Neuquén, y provocó inundaciones, desprendimientos de tierra y complicaciones en la circulación. El agua descendió con fuerza desde las zonas elevadas y convirtió varias calles de la localidad, conocida como la capital de Vaca Muerta, en verdaderos ríos de barro.

El fenómeno sorprendió a los vecinos por su intensidad. En videos difundidos en redes sociales se observaron vehículos atrapados, correntadas que arrastraban piedras y sedimentos, e incluso personas desplazándose en kayak por calles completamente inundadas.

Las zonas más afectadas fueron La Meseta y el casco viejo, donde el agua ingresó a algunas viviendas y obligó a evacuar preventivamente a varias familias.

El temporal también complicó la circulación por las rutas provinciales 7 y 17, debido a la acumulación de agua, barro y materiales arrastrados por las correntadas.

Ante la emergencia, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía y personal municipal desplegaron operativos para asistir a los damnificados y despejar las calles.

Además, el Consejo Provincial de Educación dispuso la suspensión de las clases para este viernes 16 de octubre en Añelo, mientras continuaban las tareas de evaluación de daños y limpieza.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas para la región. Sin embargo, la rapidez con la que se desarrollaron las precipitaciones sorprendió a las autoridades locales.