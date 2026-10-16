Identificaron en Tucumán los restos de Carlos Rafael Medina, víctima del terrorismo de Estado

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de los restos óseos de Carlos Rafael Medina, secuestrado de su domicilio el 15 de abril de 1976.
Argentina16/10/2026Iván LuisIván Luis

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Los fragmentos óseos habían sido recuperados en el Pozo de Vargas —considerada la mayor fosa clandestina de la represión ilegal en el país, ubicada en las inmediaciones de Tafí Viejo— por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), y su posterior cotejo genético permitió cerrar décadas de incansable búsqueda familiar.

El esclarecimiento de su paradero fue posible gracias al aporte de muestras de ADN de sus dos hermanos, procesadas en el marco de un convenio de colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos provincial, mientras que la notificación oficial a la familia estuvo a cargo del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, con vistas a concretar próximamente la ceremonia de restitución.

Con este nuevo caso, el EAAF ya contabiliza 122 identificaciones positivas sobre un total mínimo de 149 individuos hallados en este histórico sitio clandestino de detención y exterminio, ratificando el valioso compromiso de la ciencia con la verdad y la justicia histórica.

(Con información de Página12)

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