Reforma laboral: piden postergar otra vez el fondo para financiar indemnizaciones

La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral para ayudar a las empresas a afrontar indemnizaciones, podría volver a postergarse. Las cámaras del mercado de capitales solicitaron una nueva prórroga ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según informó Ámbito, el pedido apunta a trasladar un mes el inicio del sistema, actualmente previsto para el 1° de noviembre, debido a que las entidades todavía necesitan adecuar sus sistemas operativos y tecnológicos.

La presentación fue realizada por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB). También hubo una solicitud de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).

Cómo funcionará el fondo

El FAL establece aportes patronales del 2,5% para las pymes y del 1% para las grandes empresas, que serán administrados mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros.

Las entidades argumentaron que la reglamentación definitiva de la CNV se conoció a mediados de septiembre, mientras que las disposiciones de ARCA se publicaron recién el 1° de octubre.

Además, solicitaron ampliar de seis a doce meses el período inicial durante el cual los fondos no podrán utilizarse, para disponer de más tiempo para organizar las inversiones.

Por ahora no existe una nueva postergación oficial. Las cámaras todavía esperan una respuesta y, si no hay cambios, el esquema deberá comenzar a funcionar el 1° de noviembre.