Pasos fronterizos este sábado: siguen las restricciones hacia Chile

Los pasos fronterizos del norte argentino presentan distintas condiciones este sábado 17 de octubre. Según el reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, Sico y Jama permanecen cerrados para toda clase de vehículos, mientras que los cruces con Bolivia y Paraguay están habilitados.

En la frontera con Chile, el paso de Sico continúa cerrado al tránsito vehicular, con temperaturas previstas entre -3° y 9°. En Socompa únicamente está permitido el transporte ferroviario de carga, con ráfagas de viento en una zona donde se reportan velocidades de 68 km/h.

Por su parte, Jama, en Jujuy, también figura cerrado para vehículos. Allí se informaron temperaturas de hasta -3° y vientos de 82 km/h.

Cómo funcionan los cruces con Bolivia

Los pasos fronterizos entre Salta y Bolivia presentan las siguientes condiciones:

Aguas Blancas, por chalanas: habilitado de 7 a 19.

Salvador Mazza: habilitado las 24 horas.

Los Toldos: habilitado las 24 horas, con precaución por lloviznas.

Aguas Blancas, puente internacional: habilitado las 24 horas.

Paso habilitado hacia Paraguay

El cruce de Misión La Paz permanece habilitado este sábado de 7 a 20, con cielo nublado y temperaturas previstas entre 18° y 27°.

Se recomienda verificar las condiciones antes de emprender un viaje, llevar la documentación correspondiente y extremar las precauciones en las zonas de alta montaña, donde persisten las bajas temperaturas y los vientos intensos.