Pasos fronterizos este sábado: siguen las restricciones hacia Chile

Sico y Jama permanecen cerrados al tránsito vehicular, mientras que Socompa solo permite trenes de carga. Los pasos hacia Bolivia y Paraguay funcionan con horarios establecidos.
Salta17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

JAMA

Los pasos fronterizos del norte argentino presentan distintas condiciones este sábado 17 de octubre. Según el reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil de SaltaSico y Jama permanecen cerrados para toda clase de vehículos, mientras que los cruces con Bolivia y Paraguay están habilitados.

En la frontera con Chile, el paso de Sico continúa cerrado al tránsito vehicular, con temperaturas previstas entre -3° y 9°. En Socompa únicamente está permitido el transporte ferroviario de carga, con ráfagas de viento en una zona donde se reportan velocidades de 68 km/h.

Por su parte, Jama, en Jujuy, también figura cerrado para vehículos. Allí se informaron temperaturas de hasta -3° y vientos de 82 km/h.

Cómo funcionan los cruces con Bolivia

Los pasos fronterizos entre Salta y Bolivia presentan las siguientes condiciones:

  • Aguas Blancas, por chalanas: habilitado de 7 a 19.

  • Salvador Mazza: habilitado las 24 horas.

  • Los Toldos: habilitado las 24 horas, con precaución por lloviznas.

  • Aguas Blancas, puente internacional: habilitado las 24 horas.

Paso habilitado hacia Paraguay

El cruce de Misión La Paz permanece habilitado este sábado de 7 a 20, con cielo nublado y temperaturas previstas entre 18° y 27°.

Se recomienda verificar las condiciones antes de emprender un viaje, llevar la documentación correspondiente y extremar las precauciones en las zonas de alta montaña, donde persisten las bajas temperaturas y los vientos intensos.

Te puede interesar
Lo más visto
CORDEYRO

Para la justicia, Cordeyro se suicidó

Judiciales17/10/2026
Los fiscales desestimaron la hipótesis de homicidio y en un horario inusual para este tipo de comunicaciones, dieron una entrevista cerrada sobre uno de los casos que más resonaron en la opinión pública: la muerte de quién ideo el 911 local. 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail