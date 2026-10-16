Autoridades nacionales y provinciales unen fuerzas para blindar las fronteras

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto, encabezaron una jornada para optimizar la lucha contra el contrabando.
Salta16/10/2026Iván LuisIván Luis

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Del encuentro participaron altos mandos de las fuerzas federales, la Policía de Salta, la Fiscalía Federal y referentes de cámaras empresariales, consolidando un espacio de cooperación interinstitucional enfocado en la actualización operativa y el intercambio de experiencias para neutralizar a las organizaciones criminales que operan en los pasos fronterizos.

Durante la apertura de la capacitación, las autoridades destacaron la relevancia de articular acciones territoriales firmes en el marco del Plan Güemes, potenciando los controles sobre las rutas nacionales y provinciales.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de estrechar lazos con el sector productivo y comercial para modernizar las estrategias de control, incrementar la presencia preventiva y garantizar un seguimiento constante que permita frenar el ingreso ilegal de mercancías en una de las regiones más sensibles del país.

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