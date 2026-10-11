El Senado debatirá cambios en las internaciones involuntarias y la atención de las adicciones

El Senado retomará esta semana el debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa del Gobierno nacional que propone modificar los requisitos para las internaciones involuntarias e incorporar un tratamiento específico de las adicciones en menores de edad.

La senadora Patricia Bullrich buscará presentar los acuerdos alcanzados con ministros provinciales y bloques aliados para destrabar el proyecto, que permanece sin avances desde mayo.

Entre los cambios propuestos figura la intervención de dos profesionales para disponer una internación involuntaria, uno de ellos médico y preferentemente especialista en psiquiatría. Se mantiene la exigencia de que exista un riesgo grave para la persona o para terceros.

La iniciativa también contempla un plan de egreso desde el diagnóstico y mecanismos de comunicación con familiares o representantes legales.

En materia de adicciones, establece que los menores con consumo problemático deberán recibir atención de equipos especializados.

La Agencia Noticias Argentinas detalló que el Senado también buscará avanzar el jueves con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, mientras continúan las negociaciones por una eventual suspensión de las PASO.