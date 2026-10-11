Consultas legales gratuitas en Salta: qué servicios se ofrecen y dónde acceder

Más de 200 personas accedieron a asesoramiento jurídico gratuito durante el recorrido del Tren 25 de Mayo por cinco localidades del interior de Salta.

Los equipos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atendieron consultas de vecinos en Campo Quijano, Cerrillos, General Güemes, Pichanal y Joaquín V. González, donde brindaron orientación sobre distintas situaciones legales.

La asistencia incluyó derivaciones a organismos especializados, como la Dirección General de Mediación, la Defensoría General y Defensa del Consumidor, para facilitar la resolución de conflictos y el acceso a servicios públicos.

La directora de Acceso a la Justicia, Florencia Resina, destacó que estas jornadas permiten acercar herramientas legales a personas que necesitan conocer sus derechos y las alternativas disponibles.

Descuentos para jóvenes de hasta 35 años

Durante el operativo también se promocionó la Tarjeta Joven, un programa provincial destinado a personas de 16 a 35 años que ofrece descuentos y beneficios en comercios y servicios adheridos.

El recorrido del tren concluyó en Joaquín V. González, después de acercar distintas prestaciones sanitarias, sociales y administrativas a municipios salteños.