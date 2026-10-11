Salta busca ampliar el sistema de puntos para sancionar infracciones de tránsito

Salta busca avanzar en la implementación del sistema Scoring en más municipios, un mecanismo que descuenta puntos de la licencia de conducir por infracciones de tránsito.

La propuesta fue abordada en la 106ª Asamblea Federal de Seguridad Vial, realizada en Córdoba, donde representantes de 22 jurisdicciones analizaron medidas para mejorar los controles y reducir los siniestros viales.

El subsecretario de Seguridad Vial de Salta, Francisco Fleming, señaló que uno de los objetivos es continuar con la adhesión de municipios al sistema de puntos.

También se analizaron los trámites de licencias interjurisdiccionales y la actualización de los mapas de riesgo de las rutas nacionales y provinciales, para identificar sectores que requieren mayor prevención.

Otro de los temas fue la coordinación de operativos de seguridad vial ante los desplazamientos previstos por la visita del papa León XIV.

La delegación salteña estuvo integrada además por el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez.

El encuentro permitió intercambiar experiencias entre provincias, aunque todavía no se anunciaron nuevas adhesiones municipales ni fechas concretas para ampliar el Scoring en Salta.