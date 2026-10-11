Bajo riesgo de incendios forestales en Salta: Capital, Tartagal y Orán presentan condiciones favorables

El riesgo meteorológico de incendios forestales es bajo en Salta Capital, Tartagal y Orán este domingo 11 de octubre, según el último informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

Las tres localidades se encuentran en el nivel más bajo de la escala de peligro, que contempla cinco categorías: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

Las condiciones meteorológicas actuales resultan favorables para reducir la posibilidad de propagación de incendios, aunque el riesgo bajo no significa que sea imposible que se produzcan focos de fuego.

Por este motivo, Defensa Civil recomendó evitar fogatas y quemas de pastizales en zonas rurales y serranas, no arrojar colillas de cigarrillos y mantener los terrenos libres de ramas y vegetación seca.

También recordó la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier columna de humo o presencia de fuego.

El índice corresponde a las condiciones meteorológicas evaluadas para este domingo y puede modificarse con los cambios de temperatura, humedad y viento.