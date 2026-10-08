La Corte Suprema dejó firmes las condenas por explotación del prostíbulo “Terra Nostra” en Salta

La Corte Suprema dejó firme la condena contra Roberto Quintián Ramírez y Mercedes Baigorria por explotación de la prostitución. El Tribunal rechazó el recurso de la defensa porque no cumplió con un requisito del reglamento del tribunal. Ambos habían recibido cinco años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta en un caso que llevó más de 10 años de llegar a juicio.

Quintián y Baigorria habían sido encontrados culpables como coautores de facilitación de la prostitución agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, en concurso ideal con explotación de la prostitución agravada. A Viviana Gómez también se la había condenado a cinco años como partícipe primaria, aunque en segunda instancia fue absuelta por ser “víctima de violencia de género” de parte de Chicho Russo. Mientras que el exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue absuelto por falta de pruebas.

Cómo empezó la causa

La investigación comenzó por una investigación impulsada por la entonces AFIP a raíz de que algunos bares rechazaban el control estatal. Tras intervenciones telefónicas, el 15 de agosto de 2013 se realizaron allanamientos simultáneos.

Los dos locales que quedaron en la mira fueron “El Quijote” y “Terra Nostra”. El primero administrado por Baigorria y Quintián Ramírez que funcionaba como confitería, pero que según la prueba servía de punto de encuentro entre mujeres y clientes.

En cuanto a “Terra Nostra”, encontraron durante el allanamiento a catorce mujeres. Los encuentros se concretaban en hoteles cercanos y las mujeres entregaban un porcentaje al dueño, a quien identificaron como “Chicho” Francisco Marcelo Russo. Si bien los encuentros sexuales no ocurrían dentro de los locales, el tribunal interpretó que aquello no cambiaba el delito, porque lo que se facilitaba era la intermediación y el lugar de contacto con los clientes.

La acusación sostenía que Villalba, siendo intendente de Salvador Mazza, había trasladado desde Jujuy a Salta a Marisel Llanes y a otras dos mujeres para que ejercieran la prostitución en una vivienda de la calle Ituzaingó. El tribunal lo absolvió porque no se probó con certeza que supiera la finalidad del traslado.