“Conejo” Martínez: de verdulero a intendente y ahora prófugo por una causa de lavado de activos

El caso del exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, alias “conejo”, expone una serie de capítulos judiciales que inician con su vinculación con el narcotráfico, pasando por la muerte de su hermano, al último caso por el que ya llegó a fugarse: la red de empresas que estarían destinadas a legalizar dinero proveniente del narcotráfico. En esta última causa, incluso, ya cayó toda su familia, hasta su ex esposa y la actual. Aunque él, una vez más logró evadir el peso de la justicia. Aunque esta vez ya no había más medidas judiciales a la mano y era huir o finalmente ir preso.

En la audiencia del martes pasado con el juez federal Gustavo Montoya por la causa de lavado de activos, quedaron acusados y detenidos los hijos de Martínez: Miguel Ángel; su hija, Jessica Elizabeth, su exmujer, Nancy Mirta Cordero y su actual pareja, Tamara Tapia.

También fueron acusados los contadores públicos nacionales Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro y Dimas José Ruiz. También Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas. Del total, solo Flores, Rojas y Barreiro quedaron en libertad bajo ciertas medidas restrictivas.

La causa fue impulsada por la Procunar y la Procelac tras cerca de dos años de investigación. Por esto en los últimos días se liberaron 32 allanamientos y hubo 11 detenidos.

Ya había cumplido dos condenas

Mientras era intendente, en diciembre del 2025, “Conejo” Martínez fue condenado por haber recibido información privilegiada sobre la investigación de la muerte de su hermano, “Oreja Martinez”, (también vinculado con el narcotráfico) mediante el abogado Roberto Ortega Serrano. La información habría sido mediante sobornos del juez Claudio Parisi. Así, logró estar cauto ante un allanamiento que iba a pedir la fiscalía. Por dicha causa fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Mediante juicio abreviado Martínez admitió entorpecer la investigación por la muerte de su propio hermano. Si bien la condena era de cumplimiento efectivo, le otorgaron prisión domiciliaria y cumplió la pena en su domicilio. Antes de ser intendente en el 2013 ya había cumplido otra condena a cinco años por transporte de estupefacientes.

Mientras que en el 2019 tuvo su primer antecedente por lavado de activos al ser detenido con 100 mil dolares. En marzo de dicho año, mientras Conejo Martínez circulaba de Buenos Aires a Salta por el kilómetro 734 de la Ruta Nacional 34, a la altura de la Balanza “La Tijera”, en el departamento Banda de Santiago del Estero, su camioneta fue controlada por gendarmes que constataron que en una de las puertas había signos de tornillos que habrían sido removidos. Al ser consultado por la bolsa amarilla que se encontró en la puerta y por el comprobante que justifique la tenencia de tal suma de dinero, Martínez adujo ser verdulero. En dicho caso intervino el juez federal Guillermo Molinari.