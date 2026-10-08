Investigan a un profesor por presunto acoso a cuatro alumnas menores de edad

Un profesor de Matemáticas de 50 años es investigado por presuntas conductas de connotación sexual hacia cuatro alumnas menores de edad en un establecimiento educativo de Salta. La causa se inició tras una denuncia presentada por la directora de la institución y los hechos fueron encuadrados provisionalmente como acoso callejero.

La investigación comenzó en mayo pasado, luego de que las adolescentes relataran a una docente distintas situaciones que les habían generado incomodidad. Los episodios denunciados habrían ocurrido durante marzo de este año e incluyen acercamientos físicos y contactos mediante redes sociales.

Según las actuaciones, en uno de los casos el profesor habría tomado de la cintura a una estudiante y comenzado a seguirla en Instagram. A otra alumna le habría escrito su número de teléfono en una hoja de trabajo, expresándole que esperaba recibir un mensaje suyo y realizando gestos para que se acercara a abrazarlo.

En cuanto a las otras dos estudiantes, la investigación se centra en solicitudes de contacto e interacciones a través de TikTok e Instagram.

Las adolescentes comunicaron estas situaciones a una profesora, quien informó lo sucedido a las autoridades del establecimiento. Posteriormente, la directora presentó la denuncia que dio origen a la intervención judicial.

Durante la investigación se incorporaron declaraciones de las alumnas, testimonios de docentes y familiares, registros fotográficos y documentación relacionada con los contactos denunciados.

El auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), Marcos Bravo, considera que los elementos reunidos permiten sostener provisionalmente que las conductas atribuidas al docente habrían afectado la integridad psicológica de las estudiantes y generado un ambiente ofensivo para ellas.

Los hechos fueron encuadrados de manera provisoria en la contravención de acoso callejero, prevista en el artículo 115 del Código Contravencional de Salta, en concurso real.

La causa continúa en el ámbito de UFICON y se encuentra pendiente la presentación de la acusación ante la Oficina Judicial.

Para preservar la identidad de las cuatro adolescentes y evitar su revictimización, la Fiscalía mantendrá bajo reserva los datos que permitan identificarlas, así como la información sobre el establecimiento educativo al que concurren.