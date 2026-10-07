Fuerte operativo de Gendarmería en la sede de la Policía Federal en Salta

Gendarmería Nacional lleva adelante este miércoles un procedimiento en la sede de la Policía Federal en Salta, ubicada en Santiago del Estero 952, en el marco de una investigación judicial.

Una fuente que pidió mantener su identidad en reserva aseguró al móvil de Aries FM que la denuncia estaría vinculada a presuntas coimas en rutas y que habría varios efectivos bajo investigación. Entre los involucrados habría un comisario, una sargento y varios oficiales.

Fuentes consultadas posteriormente aclararon que, en términos técnicos, la medida dispuesta sería una orden de presentación y no un allanamiento. Esta figura judicial requiere la entrega o exhibición de documentación, elementos o información vinculada a una investigación.

Durante el procedimiento, la atención al público quedó suspendida. Personas que se acercaron para realizar denuncias o consultas fueron informadas de que deberán regresar este jueves. Además, al operativo se sumaron efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.