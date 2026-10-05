Búsqueda de personas en Salta: qué activa el protocolo y cómo se despliega el operativo

La Policía de Salta recordó que ante la desaparición o extravío de una persona no corresponde esperar 24 ni 48 horas para realizar la denuncia. El procedimiento vigente dispone que cada presentación debe recibirse y tramitarse de manera inmediata y urgente.

La provincia cuenta desde 2016 con un Protocolo de Actuación para la Búsqueda de Personas Extraviadas, establecido mediante la Resolución 423/16 del entonces Ministerio de Seguridad y posteriormente contemplado en la Ley Provincial 8048/17. Una vez conocida la situación, se activan las medidas correspondientes bajo intervención de la autoridad fiscal o judicial competente.

Según las características del caso, pueden intervenir áreas de Investigaciones, unidades operativas, Canes, Bomberos y otros equipos especializados, además de organismos provinciales y nacionales. En los casos que involucran a niñas, niños, adolescentes o personas en condición de vulnerabilidad, se evalúan especialmente la edad, las circunstancias del extravío y cualquier factor que pueda implicar un riesgo.

La denuncia puede realizarse de inmediato en cualquier dependencia policial o a través del 9-1-1. Para facilitar la búsqueda se recomienda aportar una fotografía reciente, descripción de la vestimenta y características físicas, teléfono celular, última ubicación conocida, lugares frecuentados y datos sobre posibles acompañantes.