Caso Hernán Velarde: ya son tres los detenidos por el homicidio en Miguel Ortiz
La investigación por el homicidio de Hernán Velarde, el profesor de Educación Física de 28 años encontrado sin vida en barrio Miguel Ortiz, sumó un nuevo avance: ya son tres los hombres detenidos y vinculados al hecho.
Hasta este domingo por la noche eran dos los sospechosos bajo custodia, luego de que el análisis de testimonios y cámaras de seguridad permitiera avanzar en su identificación.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal confirmó que un tercer hombre fue detenido en las últimas horas, mientras continúa la investigación destinada a establecer qué participación tuvo cada uno en el episodio ocurrido el sábado sobre calle Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón.
Velarde fue hallado tendido en la vía pública luego de una pelea entre varias personas. La fiscal María Luján Sodero Calvet interviene en la causa y dispuso desde el inicio relevamientos de testigos, registros de cámaras y otras medidas para reconstruir la mecánica del homicidio.