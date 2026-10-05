Caso Hernán Velarde: ya son tres los detenidos por el homicidio en Miguel Ortiz

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La investigación por el homicidio de Hernán Velarde, el profesor de Educación Física de 28 años encontrado sin vida en barrio Miguel Ortiz, sumó un nuevo avance: ya son tres los hombres detenidos y vinculados al hecho.

Hasta este domingo por la noche eran dos los sospechosos bajo custodia, luego de que el análisis de testimonios y cámaras de seguridad permitiera avanzar en su identificación.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal confirmó que un tercer hombre fue detenido en las últimas horas, mientras continúa la investigación destinada a establecer qué participación tuvo cada uno en el episodio ocurrido el sábado sobre calle Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón.

Velarde fue hallado tendido en la vía pública luego de una pelea entre varias personas. La fiscal María Luján Sodero Calvet interviene en la causa y dispuso desde el inicio relevamientos de testigos, registros de cámaras y otras medidas para reconstruir la mecánica del homicidio.