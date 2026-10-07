Denunció que la siguen desde hace días y reclama protección: “Tengo muchísimo miedo”

Una mujer denunció públicamente que desde hace varios días un hombre la seguiría durante el trayecto entre su trabajo y su domicilio y reclamó medidas urgentes de protección ante el temor de que pueda ocurrirle algo.

Según relató, la situación comenzó a preocuparla el 2 de octubre, cuando una moza que trabaja en un local ubicado debajo de su vivienda le advirtió que había observado durante varios días a una persona siguiéndola desde calle Mendoza, atravesando el Patio de la Empanada, hasta calle San Martín.

La testigo, siempre según el relato de la denunciante, habría observado además que el hombre realizaba una llamada telefónica cuando ella ingresaba a su edificio y decía: “Ya entró al edificio”. Esa situación fue la que la llevó a advertirle lo que estaba ocurriendo.

Ese mismo día, la mujer aseguró que realizó una denuncia en la Comisaría N°2 y solicitó distintas medidas de protección. “Pedí una consigna policial, botón antipánico y que se vean las cámaras de seguridad de la zona”, explicó.

Sin embargo, afirmó que desde entonces no recibió ninguna respuesta. “Nadie se comunicó, nadie hizo ninguna medida, nadie me dio protección ni absolutamente nada”, sostuvo.

Volvió a encontrarse con el hombre

Durante los días siguientes, familiares y amistades comenzaron a acompañarla en el recorrido que habitualmente realiza caminando. Pero el último día en que salió sola, aseguró que volvió a encontrarse con la misma persona.

La mujer explicó que comenzó a acelerar el paso al advertir que el hombre la seguía y, al llegar nuevamente al comercio, consultó a la trabajadora que originalmente le había advertido sobre la situación.

“Le pregunto: ‘¿Es él, es el que está atrás mío?’, y la chica, totalmente paralizada, me dice: ‘Dios mío, sí es él, por favor quedate quieta’”, relató.

Según su testimonio, el hombre pasó a pocos centímetros de ella, continuó hasta calle San Martín, se detuvo, la miró y volvió a realizar una llamada telefónica.

Ante esa situación, decidió enfrentarlo mientras lo filmaba. “Me dice: ‘¿Por qué me estás filmando?’. Le digo: ‘Porque hace días que me seguís’”, contó.

La denunciante sostuvo que, después de ese intercambio, el hombre comenzó a correr por calle Islas Malvinas y luego por San Juan. Cuando ella pidió ayuda a las personas que estaban en el lugar, aseguró que el individuo escapó.

“No recibí la protección que necesitaba”

La mujer decidió publicar el episodio en redes sociales y explicó que lo hizo después de considerar que no había recibido respuesta institucional.

“No recibí la protección que necesitaba, no recibí la ayuda que necesitaba y esto sucedió”, afirmó.

También manifestó preocupación por las llamadas telefónicas que, según su relato, el hombre realiza cada vez que la ve. Aclaró que desconoce si efectivamente se comunica con otra persona o si se trata de una simulación.

“Yo tengo muchísimo, muchísimo miedo”, expresó, y aseguró que después de hacer pública la situación otras personas se comunicaron con ella para contarle presuntos episodios similares vinculados al mismo hombre.

La mujer insistió finalmente en su pedido: “Hago público esto porque genuinamente tengo miedo. Quiero pedir medidas desesperadas de ayuda”.