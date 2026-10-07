Choque múltiple en el ingreso a Salta: investigan por qué el camionero perdió el control

Un grave choque múltiple se registró este miércoles por la mañana en el ingreso este a la ciudad de Salta, en inmediaciones de Ruta Nacional 9, avenida Asunción y avenida Autódromo, donde un camión perdió el control, impactó contra varios vehículos y terminó contra la pared de una carnicería.

En las primeras horas posteriores al siniestro surgieron distintas versiones sobre el motivo por el que el conductor perdió el dominio del transporte. Inicialmente, en el lugar se mencionó como principal hipótesis una posible falla en el sistema de frenos, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada mediante peritajes.

Más tarde, José Miguel, tío del conductor de uno de los automóviles más afectados, relató en N&N por Aries la versión que recibió de su sobrino. Según contó, el joven estaba detenido en el semáforo cuando observó que el camión que ingresaba hacia avenida Asunción *“venía zigzagueando” antes de impactarlo y arrastrar su vehículo.

A partir de esa maniobra, el damnificado interpretó que el camionero podría haberse quedado dormido, aunque su familiar aclaró que existen distintas versiones sobre la mecánica del hecho. También indicó que no habría observado marcas de frenado sobre el asfalto.

En su recorrido, el camión alcanzó a tres automóviles y una motocicleta antes de detenerse contra la pared exterior de una carnicería. Uno de los vehículos sufrió daños de consideración y otro fue desplazado hacia la vereda por la violencia del impacto.

El saldo preliminar fue de al menos siete personas heridas, cuatro de las cuales fueron trasladadas al Hospital San Bernardo. Entre ellas se encuentra el conductor del camión, quien quedó atrapado dentro de la cabina y debió recibir asistencia para salir.

Uno de los automovilistas trasladados es justamente el sobrino de José Miguel. El hombre sufrió golpes en las costillas, cortes provocados por los vidrios y un fuerte estado de shock, aunque se encuentra fuera de peligro.

Además, el familiar mencionó una versión aportada por testigos según la cual en el camión viajaban dos personas y una habría abandonado el lugar después del choque. Aclaró, sin embargo, que no presenció esa situación y pidió esperar los resultados de la investigación.