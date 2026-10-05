Integró un nutrido grupo de gobernadores que, en una misión de mutua conveniencia, llevó el presidente Javier Milei a Francia. Sirvió para mostrar una imagen de fortaleza política en un país fragmentado por la puja entre la administración libertaria nacional y las provinciales, agobiadas por la falta de recursos para cubrir demandas sociales por servicios esenciales, en momentos en que la expectativa se centra en inversiones para desarrollar recursos que el mundo demanda y están en manos de estados casi mendicantes.

Es así que la administración libertaria se mostró en la Semana Argentina en París, ante empresarios europeos, como garante del rumbo económico de un país cuyas provincias son las verdaderas protagonistas del crecimiento real. El esfuerzo resultó en anuncios de inversión por más de 27 mil millones de dólares concentrados principalmente en los sectores energético, minero e industrial. Salta tuvo su porción con el anuncio de una inversión por parte de Eramet, para la expansión de su proyecto de litio por 350 millones de dólares.

Se trata de anuncios cuya concreción se ajusta a decisiones empresariales que hacen una lectura muy estricta de las condiciones políticas de los países que convocan a sus inversiones. En ese marco cabe destacar que la compañía francesa ya está operando en la Provincia y el anuncio fue precedido por un encuentro entre el gobernador Sáenz y la CEO global de Eramet, Christel Bories,con quien repasó -según consigna la información oficial- la situación operativa actual, especialmente la generación de más de 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos en la puna salteña. La empresa opera en la zona desde 2012, cuando confirmó la presencia del litio en el salar Centenario-Ratones. Para el desarrollo de la primera planta, con capacidad de 24.000 toneladas anuales, realizó una inversión de 870 millones de dólares. Comenzó a producir a fines de 2024 y alcanzó el 90% de su capacidad nominal en junio pasado; ahora prevé sumar una inversión adicional para elevar la producción a 35.000 toneladas por año. La empresa planifica tomar la decisión final de la inversión que se anunció como resultado de las gestiones en París hacia fines de 2027 y buscará adherir esa etapa al beneficio del RIGI.

Pero lo que realmente el Gobernador trae de su última excursión por el exterior es la certeza de que sus pretensiones electorales no serán frustradas por La Libertad Avanza, el partido que es gobierno a nivel nacional. Además de la voluntad del electorado y decisiones judiciales que podrían perturbar un tercer mandato si se lo propone, la necesidad de reelección del mandatario nacional juega a su favor.

Allí se abre la agenda federal en la que el acompañamiento del gobernador a una reforma electoral, que incluye el propósito de eliminar las primarias como elemento ordenador de la situación interna de la principal oposición, se vincula a la extrema necesidad de acomodar las cifras del presupuesto nacional 2027.

Ese es uno de los activos de la gira porque se logró que el Ejecutivo Nacional habilite canales de apoyo económico y la facilitación de préstamos multilaterales para invertir en infraestructura local. Asimismo, se abrió una mesa formal de concesiones para lograr la sanción del Presupuesto, sin alterar el equilibrio fiscal pero atendiendo demandas específicas sobre transferencias automáticas y obras prioritarias para el interior.

En la gestión libertaria no faltaron las promesas, los compromisos y hasta la firma de convenios. Sí faltó el cumplimiento y es el dato que se deberá considerar.

Salta, 05 de octubre de 2026.