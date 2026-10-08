Policía de Salta: salarios, bienestar y un nuevo sistema de ingreso a la fuerza

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, reconoció que en lo que va del año se registraron aproximadamente tres suicidios dentro de la Policía provincial y admitió que las dificultades económicas pueden ser uno de los factores que inciden en estas situaciones. Durante una entrevista, explicó que se trata de una problemática multicausal y que algunos casos todavía se encuentran bajo investigación.

Ante la consulta sobre las posibles causas, Avellaneda sostuvo que pueden intervenir distintas circunstancias personales y no descartó el impacto económico. "Puede ser un factor, no lo negamos en absoluto", expresó. Además, señaló que el Ministerio implementó un sistema de acompañamiento psicológico desde el ingreso a las escuelas de formación, con seguimiento permanente a través de las áreas psicosociales y de bienestar policial.

Un sueldo de $1.200.000 y un ingreso laboral que ya no está garantizado

En relación con las condiciones laborales, el funcionario precisó que un policía recién incorporado percibe un salario aproximado de $1.200.000. También abordó la incertidumbre que enfrentan los egresados de las escuelas de cadetes y suboficiales, quienes ya no tienen garantizada su incorporación automática a la fuerza.

Avellaneda explicó que las designaciones dependen de las vacantes disponibles y de las partidas presupuestarias autorizadas por Economía. Defendió el sistema de selección por orden de mérito y sostuvo que el objetivo es priorizar la formación y la vocación de servicio. "Que no sea la policía una bolsa de trabajo", afirmó. No obstante, aseguró que recientemente se completó la incorporación de los 300 agentes que aguardaban su ingreso.

El caso Vicente Cordeiro, a casi un año de su muerte

La entrevista también abordó la muerte del policía Vicente Cordeiro, encontrado sin vida el 11 de octubre de 2025. Ante las preguntas por la falta de respuestas definitivas sobre lo ocurrido, Avellaneda recordó que se puso a disposición de la familia desde el primer momento y remarcó que corresponde a la Justicia determinar las circunstancias del fallecimiento.

"Entendemos que hay una necesidad de esclarecer esto", manifestó el ministro, quien aseguró que tanto su cartera como la institución policial están a disposición de los requerimientos judiciales para despejar las dudas sobre el caso.

El funcionario insistió en que la salud mental de los integrantes de las fuerzas de seguridad requiere atención permanente, especialmente por la responsabilidad que implica portar un arma y desempeñar tareas de protección ciudadana.