Incendios forestales: Salta amplió la asistencia y comprará seis mil módulos alimentarios

La Jefatura de Gabinete de Ministros aprobó la compra de 6.000 módulos alimentarios de emergencia por $81.594.000, destinados a familias de escasos recursos de toda la provincia. La contratación fue formalizada mediante la Resolución Nº 128/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Salta.

A la licitación se presentó un único proveedor, Miguel Segura S.A., cuya propuesta fue finalmente aceptada. Cada módulo estará integrado por leche en polvo, aceite de girasol, azúcar, arroz, sémola de maíz, fideos, tomate perita en lata y harina de trigo.

El procedimiento había comenzado con un llamado para adquirir 5.000 módulos, pero posteriormente la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario solicitó aumentar la contratación en un 20%, con el argumento de atender las consecuencias de los incendios forestales y estructurales registrados durante la temporada.

Finalmente se aprobaron 6.000 unidades por el monto total mencionado, con IVA incluido. El gasto será imputado al presupuesto 2026 de la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario.