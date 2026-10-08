Seguridad: Avellaneda advierte que los delitos en Salta está vinculado a conflictos sociales

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, advirtió que la conflictividad social constituye uno de los principales problemas de seguridad de la provincia. Durante una entrevista, aseguró que el 80% de los delitos o crímenes está relacionado con situaciones de violencia entre vecinos, enfrentamientos entre grupos y conflictos intrafamiliares. Según explicó, las estadísticas que maneja su cartera muestran una fuerte incidencia del consumo excesivo de alcohol y de sustancias prohibidas, especialmente durante los fines de semana.

Frente a este escenario, el funcionario sostuvo que la Policía intensificó los operativos de prevención en los barrios considerados más conflictivos. Informó que alrededor de 700 personas con requerimientos de la Justicia fueron detectadas durante los procedimientos realizados en lo que va del año. Además, detalló que se incorporaron 300 agentes y 150 motocicletas para reforzar la presencia policial en los 14 distritos de prevención de la provincia.

Más cámaras de seguridad, pero con un costo en dólares

Avellaneda también se refirió al funcionamiento del sistema de videovigilancia y precisó que Salta cuenta con aproximadamente 2.100 cámaras de seguridad, de las cuales el 95% se encuentra operativo. Explicó que el porcentaje restante puede quedar temporalmente fuera de servicio por tareas de mantenimiento, desperfectos técnicos o actos de vandalismo.

El ministro reconoció que existen sectores críticos donde es necesario instalar nuevos dispositivos, aunque señaló que la ampliación depende de los recursos presupuestarios. Reveló que el sistema de videovigilancia opera mediante un contrato con una empresa prestataria que se extiende hasta 2032 y cuyos costos están expresados en dólares. Cada cámara implica no solamente su adquisición, sino también el pago de un canon mensual.

Narcotráfico y controles en la frontera

Otro de los ejes fue la situación de la frontera norte y el funcionamiento del Plan Güemes, el operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales destinado a combatir el narcotráfico y otros delitos. Avellaneda defendió su continuidad y aseguró que durante el último año se incautaron más de cinco toneladas de droga, aunque reconoció la necesidad de mejorar algunos puntos de control.

En particular, mencionó los cuestionamientos al puesto 28 por la escasez de gendarmes y las demoras que se producen en la circulación. El ministro aseguró que trasladó estas preocupaciones a funcionarios nacionales y pidió revisar el funcionamiento del puesto.

Finalmente, Avellaneda sostuvo que el objetivo de su gestión es reducir la conflictividad social y los índices delictivos mediante una mayor presencia policial en los barrios, el fortalecimiento de los controles y el trabajo conjunto con la Justicia.