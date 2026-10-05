Tiempos de Anticristo

Notamos cómo la idea de la presencia del Anticristo gana terreno en el consumo de las redes sociales: ¿Inteligencia artificial, crisis en la Iglesia o nuevos becerros de oro?
Opinión05/10/2026 Ernesto Bisceglia

Frases políticos Rojo (6)

Las grandes esferas del poder global vuelven a poner sobre la mesa un concepto que la modernidad creía archivado en el desván de los mitos medievales: el Anticristo. En los pasillos de Washington y en los círculos de la élite tecnológica de Silicon Valley, el debate ha dejado de ser una metáfora piadosa para convertirse en una obsesión recurrente.

Figuras influyentes como JD Vance han puesto de relieve en el debate político norteamericano el choque entre los valores tradicionales y un horizonte cultural secularizado que muchos interpretan en clave escatológica. En paralelo, pensadores y magnates como Peter Thiel -cuyas conferencias reservadas y vínculos con el sector de la defensa y la inteligencia artificial exploran a menudo los límites apocalípticos del transhumanismo- advierten sobre un desarrollo tecnológico que amenaza con superar el control humano. Desde esta perspectiva, surge la pregunta inevitable: ¿Es la inteligencia artificial la materialización del Anticristo, el autómata definitivo que busca suplantar la soberanía del Creador?

A este temor secular se le suma la inquietud espiritual. En diversos círculos católicos resurge con fuerza la memoria de las profecías marianas -desde La Salette hasta Fátima, pasando por advertencias modernas menos codificadas- que sugieren una profunda crisis eclesial y apostasía que, según interpretaciones agoreras, podría germinar o tener epicentro incluso desde las entrañas del Trono de Pedro. La polarización doctrinal y la secularización interna de la institución alimentan la sensación de que los tiempos proféticos descritos en el Apocalipsis están cumpliendo su hoja de ruta.

Sin embargo, reducir el fenómeno a una conspiración tecnológica o a un cisma institucional tal vez sea una forma elegante de esquivar el verdadero dilema. El problema de fondo no es que una máquina omnipotente o un líder mesiánico oscuro nos esclavicen por la fuerza; el verdadero peligro es nuestra propia devoción extraviada. El mundo contemporáneo está encontrando en la tecnología, la hiperconectividad y el culto al progreso nuevos becerros de oro a los cuales sacrifica su autonomía moral.

Nos estamos despojando de la idea de que Dios existe verdaderamente en el corazón del hombre, sustituyendo el misterio de la trascendencia por la fría eficiencia del algoritmo. Mientras buscamos señales del Anticristo en los servidores de los centros de datos o en los tejemanejes del Vaticano, el vacío se profundiza en nuestro interior. El riesgo más urgente no es que el mundo sea conquistado por una entidad maligna externa, sino que el ser humano renuncie voluntariamente a su alma y a su libertad mucho antes de que alguien se las arrebate.

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