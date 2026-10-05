Fin de semana violento en Salta: dos jóvenes muertos tras peleas en la vía pública

Dos episodios de violencia ocurridos durante el fin de semana dejaron dos hombres muertos y cuatro personas detenidas en Salta. Los hechos se registraron en barrio Miguel Ortiz, en Capital, y en Salvador Mazza, y en ambos casos las fiscalías investigan peleas previas a los fallecimientos.

Giro en el caso de Miguel Ortiz

Durante la mañana del domingo todavía no había detenidos por la muerte del joven de 28 años encontrado lesionado en la vía pública en la zona norte. Sin embargo, horas después la investigación avanzó: tras analizar testimonios y cámaras de seguridad, la UGAP del CIF detuvo a tres hombres mayores de edad sospechados de haber participado en el hecho.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense y continúan las medidas para reconstruir lo ocurrido. La fiscal María Luján Sodero Calvet dispuso que la formalización de la investigación contra los dos detenidos se realice en las próximas horas.

Salvador Mazza: dos detenidos y un hombre muerto

El segundo caso ocurrió en barrio Alto Verde, donde un hombre resultó herido con un arma blanca durante una pelea y murió poco después en el hospital. La autopsia preliminar determinó que falleció por shock hipovolémico.

Por ese hecho fueron detenidas otras dos personas, sospechadas de haber tenido participación en la agresión. Además, los investigadores secuestraron un automóvil y otros elementos de interés. Ambos serán imputados este lunes.