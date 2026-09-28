Escuelas primarias: modificaron los plazos para elegir libros de Lengua y Matemática

La Secretaría de Educación de la Nación modificó los tiempos del proceso de selección de libros escolares destinados a estudiantes de primero a séptimo grado de primaria, en las áreas de Lengua/Prácticas del Lenguaje y Matemática.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 692/2026 (RESOL-2026-692-APN-SE#MCH), publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma reemplazó el anexo que regulaba el procedimiento aprobado en julio dentro del programa Libros para Aprender.

El cambio principal está en los plazos. Hasta ahora, las jurisdicciones contaban con 10 días hábiles para efectuar su selección y las escuelas tenían 15 días hábiles para elegir los títulos. Esos tiempos fueron reducidos a cinco días hábiles en ambos casos. La modificación surge de comparar las nuevas bases con las aprobadas originalmente mediante la Resolución 476/2026, publicada el 6 de agosto.

Además, la nueva regulación permite que la Secretaría de Educación modifique esos plazos por razones operativas, siempre que lo comunique a las jurisdicciones o a las escuelas.

El Gobierno justificó el ajuste por la proximidad del cierre del año calendario y la necesidad de acelerar las etapas administrativas y operativas para la selección, eventual adquisición y posterior distribución de los libros.

El proceso prevé primero una evaluación nacional de los títulos presentados por las editoriales, luego una selección de cada jurisdicción y finalmente la elección de cada establecimiento. Las escuelas deberán escoger un título titular y otro suplente por asignatura y grado, dentro de las opciones previamente seleccionadas por su jurisdicción.

Los materiales alcanzados corresponden a Lengua/Prácticas del Lenguaje y Matemática para primero, segundo y tercer grado; cuarto, quinto y sexto; y séptimo grado, acompañados por sus respectivas guías para docentes.