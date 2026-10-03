Colapinto largará 21° y apuesta a remontar tras una qualy pensada para la carrera

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación, aunque partirá 21° por la sanción acumulada de 15 posiciones. Con ese escenario definido de antemano, Alpine enfocó todo el fin de semana en preparar el auto para avanzar durante la carrera.

El argentino superó la Q1 en décimo lugar y en la Q2 realizó una sola salida con neumáticos blandos usados. ESPN detalló que el equipo decidió preservar cubiertas para ampliar las variantes estratégicas, ya que una mejor posición en clasificación tendría poco impacto sobre su lugar definitivo en la grilla.

Colapinto había mostrado buen ritmo en el tercer entrenamiento, donde terminó noveno y superó a su compañero Pierre Gasly. En clasificación, Gasly llegó a Q3 y ocupó el noveno puesto, mientras el argentino ingresó a boxes sin completar su último intento cuando ya no tenía posibilidades de superar a Liam Lawson.

“Hicimos mucho trabajo de cara a la carrera. Se puede remontar, es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas ayudan a generar sobrepasos”, afirmó Colapinto. Alpine buscará aprovechar ese ritmo para avanzar desde el fondo y acercarse a la zona de puntos.