Nueve de cada diez clubes salteños no tienen la documentación en regla

Solo el 10% de los casi 700 clubes registrados en Salta cuenta con la documentación regularizada. El dato fue expuesto por el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, durante una reunión en el Senado provincial para evaluar los avances del Plan META.

El problema no se limita a los clubes: también alcanza a las ocho ligas de fútbol del interior. Para intentar revertir la situación, ya se brindó asistencia técnica a 58 entidades junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, mientras que otras 48 instituciones de 12 departamentos recibieron apoyo durante la primera etapa del programa.

El Plan META divide a la provincia en ocho regiones deportivas y articula acciones con las 60 direcciones municipales de Deportes. Entre sus distintos programas, ya se otorgaron 41 becas en 22 disciplinas, se realizaron más de 700 evaluaciones físicas y 120 jóvenes participan de una red de entrenamiento en seis deportes.

En materia competitiva, el Torneo de los Barrios reunió a más de 140 equipos y 2.800 jugadores, mientras que 490 chicos lograron la clasificación para representar a Salta en los Juegos Evita nacionales, previstos para noviembre en Mar del Plata.