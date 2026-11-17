El regreso del Turismo Carretera a Salta todavía no tiene fecha confirmada. Así lo aclaró Roberto Argento, director de Planificación y Obras de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), durante una entrevista exclusiva con Al Límite, luego de realizar una segunda visita técnica al autódromo Martín Miguel de Güemes.

“Lo primero que tenemos que tener es el escenario. Si no tenemos el escenario, no podemos dar ninguna fecha. Por eso dije recién que me parece que hay que mirar más allá, o sea, mirar para una fecha particular, por algo en especial, capaz que es un anhelo”, sostuvo.

Durante la inspección técnica realizada este martes 17, se realizó un relevamiento de la pista, las banquinas, los sectores de seguridad y las instalaciones del predio. El trabajo permitirá elaborar un anteproyecto que será presentado al Gobierno provincial.

“Hicimos replanteo total y anotaciones que nos van a ayudar en estos días a empezar a trabajar en simulaciones y en la máquina para un anteproyecto, para que después se le pueda elevar al gobernador, para que sepa por lo menos de lo que estamos hablando”, explicó Argento.

Entre las intervenciones previstas mencionó la construcción de muros de contención, la incorporación de camas de leca, la modificación de los pianos de las curvas y la nivelación de banquinas. También se analiza extender el sector de boxes hacia la curva 1, modificar la salida de boxes y mejorar el playón de camiones, las instalaciones eléctricas y los servicios sanitarios.

El responsable de Obras de la ACTC señaló que se buscará aprovechar parte de la infraestructura existente, incluidos los boxes metálicos, aunque será necesario realizar modificaciones importantes. “Calculamos que en 15 días, aproximadamente, vamos a tener el preproyecto terminado, con todos los cálculos de volumen”, detalló.

Argento insistió en que el objetivo no debería limitarse a organizar una carrera, sino a desarrollar un circuito capaz de recibir competencias nacionales de manera sostenida.

“Salta merece tener uno de los mejores autódromos de Argentina. No sé cuándo, pero si se hace el autódromo, no dudo de que cuatro o cinco carreras al año, a nivel nacional, Salta va a tener, y eso significa una movida extraordinaria”, afirmó.