Independiente Rivadavia dejó escapar el triunfo sobre la hora pero sigue arriba en la tabla anual

El equipo mendocino empató 1-1 con Gimnasia de La Plata. Colazo marcó el empate a cuatro minutos del final y evitó que la Lepra ampliara su ventaja sobre Boca.
 
Deportes03/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Independiente Rivadavia igualó 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura y, pese a perder dos puntos sobre el final, continúa como líder de la tabla anual.

BOCABoca goleó a Unión y sigue en carrera por cuatro títulos

Juan Elordi abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo para el conjunto mendocino, tras una asistencia de Maximiliano Salas. Cuando el triunfo parecía asegurado, Agustín Colazo empató a los 41 del complemento, en una jugada que fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego. La crónica de Noticias Argentinas señala que el empate dejó a Independiente Rivadavia con dos puntos de ventaja sobre Boca en la clasificación anual. 

En la Zona B, Independiente Rivadavia y Gimnasia quedaron con 18 puntos, igualados con Argentinos Juniors y Rosario Central, aunque estos dos últimos todavía debían disputar sus respectivos compromisos de la fecha.

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