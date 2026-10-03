Independiente Rivadavia dejó escapar el triunfo sobre la hora pero sigue arriba en la tabla anual

Independiente Rivadavia igualó 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura y, pese a perder dos puntos sobre el final, continúa como líder de la tabla anual.

Juan Elordi abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo para el conjunto mendocino, tras una asistencia de Maximiliano Salas. Cuando el triunfo parecía asegurado, Agustín Colazo empató a los 41 del complemento, en una jugada que fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego. La crónica de Noticias Argentinas señala que el empate dejó a Independiente Rivadavia con dos puntos de ventaja sobre Boca en la clasificación anual.

En la Zona B, Independiente Rivadavia y Gimnasia quedaron con 18 puntos, igualados con Argentinos Juniors y Rosario Central, aunque estos dos últimos todavía debían disputar sus respectivos compromisos de la fecha.