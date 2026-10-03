Boca goleó a Unión y sigue en carrera por cuatro títulos

Boca derrotó 3-0 a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura, con goles de Lautaro Di Lollo y un doblete de Leonel Flores. El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó a 20 puntos en el Grupo A y quedó a cinco del líder Instituto.

La crónica de Noticias Argentinas destacó que el Xeneize dominó gran parte del encuentro y amplió la diferencia en el tramo final, cuando Flores marcó a los 37 y 46 minutos del complemento.

Con el triunfo, Boca también alcanzó los 50 puntos en la tabla anual y quedó a dos del líder Independiente Rivadavia. Además, continúa con chances en el Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, por lo que mantiene viva la ilusión de una temporada con múltiples títulos.