La Corte dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras: nueve departamentos de Salta ya superaban el límite

La Corte Suprema revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/23, que derogaba la Ley de Tierras Rurales y con ella los límites a la venta de tierras a extranjeros. La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata por falta de legitimación. Con esa decisión, el artículo vuelve a estar vigente.

Los jueces aclararon que no opinaron sobre la validez constitucional del artículo ni sobre el rol del Congreso. Aun así, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió a La Nación, que ahora "cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero" puede comprar tierra rural "sin límite alguno", incluso en zonas de frontera.

Cómo está Salta

La Ley 26.737 y que el decreto 70/23 apenas asumió Milei dejó sin vigencia, fijaba un tope del 15% de superficie rural en manos extranjeras para el territorio nacional, provincial y departamental. Según el Mapa de Tierras del Observatorio de Tierras y el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria, Salta integra la calificación de “grave” ya que nueve de sus departamentos superaban ese límite legal e incluso San Carlos y Molinos integran, además, la lista de 36 localidades del país con más de la mitad de sus tierras rurales vendidas a extranjeros.

Nueve son los departamentos que superaban ese límite legal del15%: San Carlos (59,82%), Molinos (57,79%), Guachipas (33,84%), Güemes (28,82%), La Viña (28,22%), Cerrillos (24,63%), Orán (23,28%), Cafayate (23,11%) y Chicoana (16,04%).

Anta está a un paso, con 14,3%, equivalente a más de 307.000 hectáreas. Otros nueve departamentos están por debajo del límite, con Rosario de Lerma como el más bajo (0,09%). Iruya, La Poma, Los Andes y Santa Victoria no tienen tierras rurales en manos extranjeras.

El relevamiento superpone la propiedad extranjera con otras variables. Anta, Orán y San Martín concentran muchas comunidades originarias, y varios departamentos con alta extranjerización tienen proyectos mineros en actividad o previstos.

El antecedente reciente en el Congreso

El Gobierno había intentado reformar la ley por vía legislativa, pero el 5 de agosto retiró el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto de propiedad privada que iba a debatir el Senado. Con el fallo de la Corte, la discusión se define, por ahora, sin el Congreso dejando en vigencia el DNU que emitió el presidente Javier Milei apenas asumió.