Pasaría para el próximo año el juicio por abuso contra el cardiólogo del San Bernardo

El juicio contra el cardiólogo Javier Fernández, que debía comenzar este jueves 1 de octubre, no se hará en la fecha prevista y, según estimó el abogado de la denunciante, Martín Plaza, pasaría para el año próximo. Lo que se pensó como el cierre de un recorrido judicial de más de seis años sumará así nuevas instancias.

La novedad la dio a conocer este martes Constanza Lee en un video publicado en sus redes sociales, horas después de haber hablado en una entrevista en N&N por Aries sobre el miedo y la ansiedad que le generaba estar a dos días del debate. "Llegamos acá al Poder Judicial a las 10:30 para hablar con el fiscal, para enterarnos que el juicio no se hace el primero de octubre", relató.

Seis años de espera

Lee remarcó que lleva "seis años" esperando llegar al debate y entre lágrimas aseguró que la postergación es "un nuevo calvario" y que su salud mental y sus emociones "no le importan a nadie".

Por su parte, su abogado explicó que las primeras denuncias por hechos de violencia de género, que incluyen una agresión sexual, se remontan a 2020 y que se presentaron ante la Fiscalía. Desde entonces, señaló, atravesó un proceso "más que largo", con numerosos obstáculos, revictimización constante y hasta un período en que la causa estuvo archivada, porque no pudo realizarse la pericia psicológica sin acompañamiento del Estado, algo que Plaza consideró necesario dada la naturaleza de los hechos denunciados.

Por qué se suspendió el debate

Según explicó Plaza, la suspensión se originó en una presentación de la defensa de Fernández para que se incorpore como prueba un expediente del fuero de familia, vinculado a la modificación del cuidado personal de la hija menor de Lee. La defensa lo plantea como un expediente que corresponde sumar por conexidad y afirma que la demanda es posterior al ofrecimiento de prueba. El abogado sostuvo que eso es falso: según dijo, la demanda se inició antes de la audiencia multipropósito.

En el mismo trámite, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres se presentó como amigo del tribunal. Por ambas presentaciones, la jueza ordenó correr vista a las partes y suspendió el debate. Plaza precisó que el caso no quedó en manos del juez que iba a presidir el juicio, Eduardo Sángari, sino que se sorteó y recayó en la jueza Flores Toranzo. Contra la suspensión no hay posibilidad de apelar, explicó.

La estrategia: oponerse y denunciar la dilación

Los abogados de Lee, Plaza y Guaymás, estudian cómo avanzar, pero adelantaron que se opondrán al pedido de la defensa. Plaza argumentó que el pedido es "totalmente infundado" y extemporáneo, sostuvo que la etapa para ofrecer prueba ya venció y que, para incorporarla después, hay que demostrar que se trata de un “hecho nuevo, relevante y desconocido al momento del ofrecimiento”, algo que, en su opinión, no se cumple.

También adelantó que dejarán constancia de que, a su criterio, hay una estrategia dilatoria y de que la postergación implica una revictimización de una mujer que denuncia violencia de género grave, con posible incumplimiento de compromisos internacionales del Estado, como la debida diligencia. No descartó, si la dilación se comprueba, avanzar con denuncias, incluso ante la comisión de ética profesional del Colegio de Abogados.

En cuanto a la dilación que sospecha, advirtió además que si la defensa “creía tener un elemento nuevo”, el código le permitía plantearlo durante el debate ante el juez de juicio, lo que habría permitido resolverlo con más inmediatez.

Plaza explicó por qué no apelará la suspensión: abrir esa vía generaría otro incidente, y sostuvo que multiplicarlos termina favoreciendo la estrategia de que el juicio no se realice.

Cómo sigue el caso

El abogado detalló que ahora deberá responderse el pedido de la defensa y luego se convocará a una audiencia para que la jueza resuelva. Si rechaza la incorporación de la prueba, la defensa podría apelar en una audiencia de revisión ante otro magistrado. Todo ello depende de las agendas de los tribunales y, según Plaza, torna "casi nula" la posibilidad de un juicio este año. Consultado sobre si el debate pasaría entonces para el año próximo, respondió que es lo más probable.

El letrado agregó que la suspensión y el sorteo de una nueva jueza, responden a las "lagunas" del nuevo código procesal penal. Aseguró que con el sistema anterior un planteo de estos se resolvía el primer día del debate, con las partes presentes.