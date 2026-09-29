Diputados piden que el Presupuesto 2027 asegure la continuidad de las políticas de discapacidad

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de declaración por el que se expresa la preocupación del cuerpo por las políticas de discapacidad y su continuidad y financiamiento en el Presupuesto Nacional 2027.

“No estamos pidiendo un privilegio al gobierno nacional, simplemente queremos que se cumplan los derechos”, aseguró la diputada Laura Cartuccia al momento de informar sobre la iniciativa.

Según expresó la legisladora, Nación ha convertido a la discapacidad en una “rendición de cuentas” ya que, desde 2024, en Salta se iniciaron 90.700 trámites por pensiones de discapacidad y solo se resolvieron 10.370, es decir que quedaron alrededor de 80.400 personas esperando que el Estado responda.

“Controlar al ciudadano es una responsabilidad que tiene el Estado, pero responderle también es una responsabilidad, así como también tiene que explicar el motivo de las demoras que existen”, apuntó.

En tanto, Cartuccia consideró que, si hubo irregularidades, Nación debería subsanarlas, pero no puede ser la “irregularidad” una respuesta para las personas que están esperando.

“No toda persona con discapacidad es sospechosa, no toda demora se justifica con la palabra ‘auditoría’”, señaló.

Finalmente, la diputada aseguró que en Salta hay motivos concretos para expresa preocupación; localmente, 65.000 personas tienen Certificado Único de Discapacidad, 39.900 son beneficiarios de Incluir Salud y 32.400 son titulares de pensiones no contributivas.

“Son salteños que no saben qué va a pasar”, sentenció.