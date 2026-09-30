Madile puso a Sáenz y Durand en el centro del escenario electoral

El presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, comenzó a delinear el escenario electoral que se abre en la provincia y dejó definiciones sobre las posibles candidaturas del oficialismo.

Comentó sobre la fecha de los próximos comicios, Madile señaló que todo indica que podrían realizarse en mayo. “Parece que sí”, respondió, y recordó que se mencionó como posibilidad la última semana o los últimos 15 días de ese mes.

La definición más fuerte llegó cuando fue consultado por una eventual nueva candidatura de Gustavo Sáenz. Sostuvo que, desde su interpretación, el gobernador está en condiciones de competir nuevamente, aunque aclaró que no es especialista en derecho constitucional.

“Yo no soy un especialista en constitucionalismo, pero lo que yo veo es que él está habilitado para jugar”, afirmó.

Luego fue más categórico: “Yo creo que Gustavo va a ser el próximo candidato”.

Para Madile, la continuidad del gobernador se explica dentro de una construcción política que busca consolidarse en la provincia. “Tiene que jugar porque nosotros entendemos de un proyecto político y creo que las condiciones están dadas”, sostuvo.

En ese mismo esquema ubicó al intendente Emiliano Durand.

Madile recordó que el jefe comunal ya manifestó públicamente que, en caso de que Sáenz vuelva a competir por la Gobernación, acompañaría ese proceso buscando completar su proyecto en la ciudad.

“Creo que es importante entenderlo desde eso”, señaló, al vincular la continuidad provincial con la gestión en Capital.

También el presidente del Concejo profundizó esa idea y rechazó la noción de que el futuro del oficialismo dependa de un sucesor individual. “Acá hay un proyecto político”, afirmó.

Según explicó, esa construcción comenzó años atrás, cuando Sáenz era intendente de la ciudad y Emiliano Durand ocupaba una banca en el Senado provincial.

“Ese proyecto político empezó hace mucho tiempo, cuando Gustavo era intendente y Emiliano Durand era senador”, sostuvo.

Madile aseguró además que no cree en la existencia de “sucesores naturales”, sino en la continuidad de un espacio político que deberá definir sus candidaturas de acuerdo con las necesidades del proyecto.

La discusión también alcanzó a otros posibles nombres para la Intendencia de Salta.

Ante menciones a Ricardo Villada e Ignacio Jarsún, Madile no descartó ninguna posibilidad y sostuvo que ambos forman parte del mismo espacio.

“Como poder darse, claro que puede darse”, respondió.

Sin embargo, advirtió que todavía habrá que analizar si tienen intención de competir y si cuentan con la preparación necesaria para una gestión municipal.

“No es lo mismo trabajar a nivel provincial que a nivel municipal y a nivel Salta Capital”, afirmó.

Para Madile, la definición final se resolverá dentro del propio espacio: “Ahí se verá dentro del equipo y del proyecto político qué es lo que más conviene”.