La muerte de Nahir llegará a la Corte

La familia de Nahir Klimasauskas deberá seguir su peregrinación judicial. La Sala III del Tribunal de Impugnación confirmó la absolución de quién era su pareja y estaba con ella al momento de caer de un balcón, Gustavo García Viarengo. El hombre ya había obtenido una primera sentencia a favor el año pasado, cuando la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, integrada por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, resolvió absolver a García Viarengo por el beneficio de la duda. El juez Burgos fue el único que votó en disidencia.

Esa decisión fue apelada por la querella, por considerar que habían pruebas graves que determinaban la responsabilidad de García Viarengo. Entre las pruebas que la familia sostiene está la falta de ADN de Nahir en el balcón y antecedentes de violencia. También, indicaron, Nahir tenía signos de haberse agarrado al balcón para no caer. Por este motivo apelaron la decisión de primera instancia. Con la confirmación ahora presentarán un recurso de inconstitucionalidad para llegar a la Corte local.

El caso

En una madrugada de febrero del 2023 Nahir cayó del balcón del departamento del cuarto piso en el que convivía con Viarengo en Orán. Antes, se escucharon gritos y Nahir hizo una publicación en redes sociales de “Me arruinaste la vida”. Luego de que cayera, Viarengo se dio a la fuga llegando incluso a zona de frontera.