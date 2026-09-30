Juicio por jurado: se logran más abreviados

A más de un año de la vigencia del juicio por jurado en Salta, son más las causas por homicidio calificado que se resuelven mediante juicio abreviado que las que llegan a un debate con jurados populares. Lo reconoció Fernando Leoni, encargado de la Oficina de Juicio por Jurados, en diálogo con Aries. Unos días antes el exjuez federal Miguel Medina cuestionó la excepción de acordar mediante juicio por jurado porque “vacía el sistema”.

Pocos juicios y una "meseta"

Según informó Leoni, hasta ahora se realizaron dos juicios por jurado en la provincia: uno en Capital, en marzo de 2026, y otro en Orán, en abril de 2026. Mientras que en lo que va del año dos causas se cerraron mediante juicio abreviado. En tanto que se tramitan 3 causas en Tartagal, una en Orán- que está avanzada y se celebraría el juicio popular a fin de mes-, y dos en capital.

Leoni explicó que hay una "meseta" desde la entrada en vigencia de la ley que solo se aplica a los casos que no tenían requerimiento de juicio. Además, dijo, este sistema exige litigar mucho la etapa intermedia para que el caso llegue "lo más limpio posible" al debate. "Todas las provincias" pasan por esto, sostuvo, “al día siguiente de implementarse el sistema no hay 20 juicios”.

Más abreviados que juicios por jurado

Consultado sobre si llegan más causas a resolución mediante juicio abreviado que por jurado, Leoni lo confirmó; aunque a diferencia del juez Medina, aseguró que además de ser un “derecho” del juzgado, le da “celeridad” al proceso. El funcionario remarcó que esto además está bajo control de un juez y destacó el ahorro de recursos, porque evita movilizar jueces, fiscales, defensas, testigos y jurados y la previsibilidad, ya que el acusado conoce la acusación y la pena. También mencionó a las víctimas como parte de los posibles beneficiados, ya que en muchos casos, afirmó, prefieren evitar declarar y revivir hechos traumáticos, y busca cerrar el proceso.

"Si el imputado reconoce que mató a su pareja, ¿para qué vamos a llamar a un jurado si ya está dispuesto a firmar una perpetua?", planteó, y consideró que en esos casos convocar al jurado sería una pérdida de tiempo.

Si alguien cuestiona el abreviado, agregó, debe ser en todo caso un tema legislativo: la ley lo habilita y el juez lo aplica.

La crítica de Medina: "La falla está en la propia ley"

Medina sostuvo con Aries que en el juicio abreviado es donde justamente radica el problema. La ley provincial establece que el juicio por jurado es obligatorio para los homicidios calificados del artículo 80 del Código Penal, que tienen pena de prisión perpetua, pero permite que esos casos terminen en juicio abreviado. "Ahí abrimos la puerta para que pase todo lo que está pasando probablemente", afirmó.

Para el exmagistrado, el mecanismo es especialmente discutible en delitos con la sanción más grave del Código Penal. Aceptar el abreviado implica renunciar al jurado, lo que, a su criterio, puede perjudicar a un acusado que podría tener otro resultado ante ciudadanos. También cuestionó la falta de capacitación: "Nadie está preparado", dijo, y afirmó que no hay fiscales, abogados ni jueces con entrenamiento específico suficiente. Remarcó la diferencia entre quienes tienen defensa particular y quienes dependen de la oficial.

Medina reconoció que la Corte de Justicia cumplió formalmente con los pasos de implementación: dictó las acordadas y armó padrones de potenciales jurados en los 24 departamentos. "Está todo hecho", resumió, aunque insistió en que no funciona.

Sobre el funcionamiento del veredicto, cabe aclarar que la ley manda que la unanimidad de los 12 jurados titulares, ya sea por culpabilidad o no culpabilidad, si bien es requerible, no es obligatoria y se puede llegar a una condena como excepción mediante mayoría agravada de 10 votos.