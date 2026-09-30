Las causas por las que quieren juzgar al exjuez Parisi involucran a narcos y sicarios

Hace nueve meses que los fiscales Daniela Murúa y Daniel Espilocín esperan que se conforme el tribunal que deberá juzgar penalmente a Claudio Parisi, quien hasta diciembre de 2024 era Juez de Garantías de Orán. Si bien entonces fue destituido por un Jurado de Enjuiciamiento, aún pesan sobre él causas penales que incluyen beneficios procesales y filtrado de información a cambio de sobornos. Por las demoras, los fiscales enviaron recientemente una queja a la Corte de Justicia de Salta invocando los términos del artículo 178 del Código Procesal Penal.

Formalmente, los cargos contra Parisi son cohecho pasivo agravado e incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. Entre los hechos que se le atribuyen está el otorgamiento de arresto domiciliario a César "Oreja" Martínez, acribillado a tiros en noviembre 2023 en el jardín de su casa.

El hermano del asesinado era Carlos "Conejo" Martínez, por entonces intendente de Aguas Blancas. En un juicio abreviado, reconoció haberle pagado al juez para enterarse que estaban por allanar su domicilio por la sospecha de estar vínculado al homicidio. “Conejo” ya había sido condenado por narcotráfico y tiene una causa pendiente por lavado de activos.

Jury contra Parisi

En el juicio que lo destituyó como Juez de Garantías de Orán, el Procurador Pedro García Castiella relató cómo ocurrió el sicariato del Oreja en un barrio de Orán: “Dos motocicletas, dos ocupantes en cada una de ellas. Cierran una calle a plena luz del día un apacible domingo y descargan 17 disparos de una (pistola) 9 milímetros, 11 de los cuales impactan en la persona. Estaba bajo control de un juez cumpliendo prisión domiciliaria, una concesión muy poco clara. Si hubiera estado en una unidad carcelaria no hubiera pasado esto”.

Además advirtió que “por el mal accionar del juez probablemente no se logre dar nunca con los responsables del crimen de Martínez”.

Encubrimiento del crimen

Según la acusación, luego del asesinato de Oreja Martínez, el juez Parisi envió fotos del legajo fiscal al abogado Roberto Ortega Serrano, quien era ajeno a la causa, permitiendo que el hermano del acribillado se enterara que estaba entre los sospechosos.

García Castiella contó que las presunciones sobre Conejo Martínez se originaron en una denuncia anónima que recibió la Fiscalía Federal y remitió al Ministerio Público de Salta.

Como el intendente y otros familiares de la víctima se negaban a entregar sus celulares, los fiscales de Orán solicitaron autorización judicial para allanar sus domicilios y secuestrar estos y otros objetos fundamentales para la investigación. Pero Parisi negó el procedimiento con el argumento de que necesitaba saber “el modelo, color y serie de los celulares” a secuestrar, lo que demoró cinco meses los allanamientos. Mientras tanto les filtró información a los sospechosos.

Conejo Martínez, en libertad

En una audiencia de juicio abreviado, el exintendente reconoció haber pagado sobornos para obtener información de la causa de su hermano y el tribunal lo condenó a la pena de un año y dos meses de prisión condicional, por lo que actualmente goza de libertad plena.

En la misma causa, reconocieron su culpabilidad el empleado judicial Héctor Manuel Alderete y el abogado Ortega Serrano, quienes fueron condenados, en juicio abreviado, penas de ejecución condicional.

En tanto que Parisi y su exsecretario letrado, Maximiliano Germán Correa, optaron por seguir el proceso hasta llegar a un juicio oral y público.