El mandatario salteño fue convocado por el presidente Javier Milei a participar de la Argentina Week de París, que se extenderá del 30 de septiembre al 2 de octubre. Es el segundo encuentro de esas características ya que también tuvo una activa participación en la de Nueva York, realizada en marzo pasado, ocasión en la que expuso en un panel las ventajas que ofrece Salta en minería y en otras ramas de la economía, puntualmente en un diálogo con representantes de las principales empresas norteamericanas.

Hay muchos otros antecedentes como una visita en noviembre de 2025, cuando presentó a Salta como destino estratégico de inversiones ante dirigentes políticos, diplomáticos y referentes del sector privado y comercial del Medio Oeste estadounidense. La reunión se realizó en Chicago organizada por el Consulado General de Argentina en esa ciudad, con el objetivo de abrir puertas y tender puentes para la provincia.

También debe sumarse el acuerdo para el estudio de minerales raros que de manera gratuita realizará una empresa estadounidense.

Otra forma de profundizar vínculos es la recepción de embajadores de distintos países acreditados ante el gobierno argentino. Una de las visitas más destacadas fue la realizada en julio pasado por el embajador de Arabia Saudita, con el que se arregló una agenda de inversiones estratégicas para canalizar capitales de Medio Oriente hacia los sectores de minería, agroindustria, turismo y salud.

Estos movimientos se realizan según una estrategia que se expresa en el mensaje que repite el gobernador Sáenz en sus presentaciones. Reconoce que los inversores no eligen destinos solo por su riqueza natural; sabe que demandan -y le ofrece al mercado- seguridad jurídica. La manifiesta en la expresión respecto que el valor no sólo es lo que tiene el suelo sino lo que está construído sobre él, un andamiaje institucional sólido y previsible que se ofrece como garantía.

Respecto de Francia, hay una relación económica que se destaca principalmente por la inversión minera estratégica, proyectos tecnológicos y acciones de cooperación en turismo sostenible y desarrollo regional especialmente sobre emprendimientos vitivinícolas. La explotación de litio en el salar de Centenario-Ratones, en manos de la empresa de capitales franceses Eramine Sudamérica; el proyecto de Qubic, un telescopio de alta tecnología que se desarrolla en la Puna y vinos de altura, son necesarias menciones en esta vinculación.

En la carpeta de oportunidades que se lleva a Europa en esta visita, a través de la puerta que se abre en París, la agenda del viernes será la más intensa porque en la sede de la Agencia Internacional de Energía, habrá reuniones sobre las cuestiones que a Salta le importan prioritariamente como tecnología e inteligencia artificial, energía, minerales críticos y sector nuclear.

También es elevado el interés político que tiene esta gira. Al gobierno libertario le importa mostrar una imagen de acompañamiento de las provincias al proyecto que lidera Javier Milei. A Salta le importa contribuir a la reconstrucción de la confianza que el país perdió en el mundo, por los desaciertos e incumplimientos de sucesivos turnos de gestión.

Es una tarea que debe alentar todas las políticas de estado.

Salta, 29 de septiembre de 2029