Los salteños tenemos una memoria propia

Hay algo que vengo percibiendo de hace un tiempo para acá y creo que está bueno. 
Opinión25/09/2026 Antonio Marocco

Frases políticos Rojo (3)

Posiblemente esté además influenciado por el Milagro salteño, el inicio de la primavera y la próxima llegada del Papa León a la Argentina, pero siento que algunas cosas que alimentan el optimismo empiezan a encontrar el camino que conduce del anhelo a la sustancia. 

No debería resultar extraño. ¿Qué puede hacer una sociedad frente al caos, la incertidumbre y el sálvase quien pueda? Pues a la fragmentación se la supera con comunidad; frente al futuro incierto un destino planificado y ante a la competencia salvaje la cooperación solidaria. Está en los métodos de la historia. Cada tanto las sociedades vuelven a valorar y a poner en el centro la experiencia humana. Y estoy convencido de que los argentinos y los salteños en particular aún conservamos la memoria.

Debo reconocer que gran parte de este optimismo también ha sido sembrado por el cacique Esteban Vaca, de la comunidad wichi del paraje El Obraje, en Salvador Mazza. Ahí estuvimos con el gobernador Gustavo Sáenz inaugurando la escuela Monte Sinaí, una promesa que tardó en cumplirse 15 años. Fue creada administrativamente en 2011 pero recién ahora es una realidad. De esto hablaba el Cacique Vaca, invocando a Dios y a la Patria, celebrando una obra que dejó de ser un expediente. La nueva escuela permitirá que la comunidad no se siga fragmentado por la migración en búsqueda de oportunidades. Ahora tendrán un nuevo espacio que compartirán no solo los chicos, sino también los padres y abuelos porque esa escuela es mucho más que una comunidad educativa.

En ese mismo recorrido por el norte pudimos constatar cómo ese Estado se materializa en otras dos obras clave para la región: la inauguración en Vespucio de la 12° sede de la UPATECO —transformando un espacio abandonado por dos décadas en un centro de formación técnica para 140 jóvenes — y la puesta en marcha del nuevo Puesto de Control Integrado en Salvador Mazza, una inversión provincial de 7 mil millones que articula el trabajo de Rentas, Gendarmería, Aduana y Policía con tecnología de vanguardia. Aun en momentos donde la economía nacional no acompaña, Salta elige priorizar lo importante: brindar formación con salida laboral para que el lugar donde los salteños nazcan no sea un límite, y proteger nuestras fronteras y a nuestra producción contra la competencia foránea.

Esa convicción de defender lo nuestro adquiere un sentido aún más también cuando respaldamos nuestra propia identidad. Esta semana fue la entrega del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, una herramienta que este año financiará más de 100 proyectos de 39 municipios. Y lo hacemos convencidos: los salteños no queremos que nos cuenten desde un streaming de Buenos Aires cómo pensar, qué sentir o cómo mirar la vida. Queremos que a nuestra historia la narren nuestras voces. Como lo demostró Alejandro Arroz, por ejemplo, al rescatar la memoria en Los Vilca Condorí, Rolando "el Negro" Pardo con La Redada, o la aclamada obra cinematográfica de Lucrecia Martel. Apoyar el arte y la cultura local es cuidar la soberanía de nuestra identidad y garantizar que la voz de Salta sea capaz de enunciar también un futuro propio. Y eso, como les decía, también genera optimismo.

Hasta la próxima.

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