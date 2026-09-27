¿Quién está decidiendo adónde vamos a viajar?
Hoy, en el Día Mundial del Turismo, quiero empezar saludando a todos los que hacen turismo en Salta.
A quienes, desde cada rincón de nuestra provincia, aportan todos los días su granito de arena para recibir a quienes nos visitan. Hoteleros, gastronómicos, guías, artesanos, bodegueros, emprendedores, agentes de viajes y trabajadores. A todos los que hacen esta actividad con esfuerzo y, sobre todo, con amor por esta provincia.
Feliz Día Mundial del Turismo.
Todos los años ONU Turismo propone un tema para esta fecha. El de este año me hizo detenerme.
Habla de inteligencia artificial y de cómo está rediseñando el turismo.
El documento plantea algo que parece simple, pero no lo es: cada vez más viajeros le preguntan a una inteligencia artificial dónde alojarse, qué conocer y adónde ir. Y deja una pregunta dando vueltas: ¿quién decide?
Las personas le estamos dando a la inteligencia artificial un lugar cada vez más importante. Le preguntamos sobre nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras compras y hasta sobre cuestiones profundamente personales.
No estoy diciendo si está bien o está mal. Esa podría ser otra conversación.
Pero si alguien confía en una inteligencia artificial para preguntarle cosas importantes de su vida, ¿por qué no le preguntaría dónde viajar?
Y ahí quienes hacemos turismo deberíamos prestar atención.
Durante años aprendimos cómo hacer para aparecer en una guía. Después llegó Google y nos preocupamos por estar entre los primeros resultados. Aprendimos Booking, TripAdvisor, las redes sociales.
¿Por qué lo hicimos?
Porque ahí estaban nuestros clientes.
Hoy nuestros clientes también le están preguntando a la inteligencia artificial.
Hace aproximadamente un año y medio que vengo navegando intensamente este mundo. Hice cursos, probé herramientas, estudié, me equivoqué bastante y sigo aprendiendo. También comparto mucho este proceso con mi hijo desde su formación universitaria.
Y entendí algo que para las PyMEs me parece fundamental: esto se puede aprender y no es difícil. Hay que prestarle atención.
No tenemos que convertirnos en programadores ni en especialistas en tecnología.
Tenemos que entender una nueva lógica.
Y podemos empezar por algo muy sencillo:
Preguntale a la inteligencia artificial por tu empresa.
¿Qué sabe de tu hotel? ¿Qué dice de tu restaurante? ¿Cómo describe tu bodega? ¿Conoce realmente tu excursión? ¿La información es correcta? ¿Sabe aquello que te diferencia?
Porque si nosotros no contamos quiénes somos, otros terminarán aportando los elementos con los que se construirá nuestro relato.
No dejemos que nadie construya nuestro relato.
Contemos nosotros qué hacemos, qué nos diferencia y qué queremos que se sepa.
Y si eso deja de hacerlo solamente una empresa y empiezan a hacerlo cientos de empresas de un mismo lugar, ya no estamos hablando de una PyME.
Estamos hablando de un destino.
El destino argentino que antes entienda este cambio, se forme y ayude a sus empresas a comprenderlo puede hacer una diferencia enorme.
Me gustaría que Salta fuera uno de ellos.
Porque quizás hoy mismo, en algún lugar del mundo, alguien esté escribiendo:
“¿Por qué debería viajar a Salta?”
Y sería bueno que nosotros hayamos ayudado a construir la respuesta.