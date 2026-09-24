Desdoblamiento

Salta está en ese conjunto aunque tampoco tiene precisada la fecha pero la historia electoral reciente y algunas otras señales ratifican el propósito que el propio mandatario anticipó.

Los últimos comicios tuvieron lugar el 11 de mayo de 2025 y los aprestos comenzaron a fines de setiembre de 2024. La normativa vigente exige que el llamado al cuerpo electoral se produzca por lo menos con una anticipación de seis meses. Por ahora solo Tucumán tiene decreto y fecha, la del 9 de mayo de 2027.

Los observadores más veteranos habían asegurado que apenas concluyan las celebraciones del Milagro se iban a notar los movimientos indicando que los motores se están encendiendo. Y es así aún cuando el gobernador asegure que sólo está enfrascado en la gestión; en principio, no tiene opciones porque es un tiempo muy complejo y las demandas sociales lo empujan a tomar parte de cuanta negociación se habilita en el ámbito del Ejecutivo nacional.

Suma a esas tramitaciones otras no menos relevantes. Se sabe que Gustavo Sáenz tiene vínculos aceitados con la Justicia nacional y es en ese poder dónde está el escollo más duro que va a tener que sortear. Los fallos de la Corte Suprema ya han sentado jurisprudencia respecto del afán reeleccionista de muchos mandatarios y si bien en la provincia nada va a impedir que lo intente, puede correr la suerte de Gerardo Zamora que, a cinco días de los comicios, tuvo que dejar la candidatura a un tercer mandato en Santiago del Estero en manos de su esposa. Dicen los expertos que, desde ese fallo, dos es dos y no hay modo de encontrar atajos para hacer lo que la Constitución no permite,

Aún a costa de suponer que la ciudadanía no está ocupada en los menesteres electorales de los políticos, ellos ponen en la tarea toda la capacidad creativa y de trabajo para llegar a un cargo electivo. Si la intención es tomar distancia de los comicios nacionales, la estrategia debe ser diseñada con cuidado para evitar que las supuestas ventajas sean un salvavidas de plomo.

El desdoblamiento se estrenó en el país -tras el regreso de la democracia- en 1991 y fue decisión de las provincias de Santa Fe y Río Negro. Salta lo hizo con las elecciones de octubre de 1995, en las que se eligió como gobernador a Juan Carlos Romero; en esa oportunidad, ocho provincias recurrieron a ese recurso.

Con el actual panorama político, la desvinculación de los comicios aporta múltiples ventajas políticas y estratégicas al oficialismo provincial. En primer lugar, permite que arme una agenda local con las prioridades de la población pero especialmente, el candidato del gobierno puede capitalizar la gestión, la obra pública local y las estructuras territoriales, dejando de lado la problemática nacional. También elude el impacto de un líder nacional cuya popularidad tendrá efectos benéficos en los candidatos propios.

Sin partidos políticos dominantes y mucho menos figuras atractivas de espacios diferentes, el gobernador se consolida como una buena opción. Si a eso se suma que en los comicios de 2027 se va a poner en marcha una sustancial reforma del régimen electoral, en principio, debe considerarse que para un tercer mandato Gustavo Sáenz corre con el caballo del comisario; más aún, es el comisario. Solo puede frenarlo la controversia político-jurídica, que surge de la reforma de la Constitución de Salta que él mismo impulsó en 2021.

En tanto, ha comenzado a desplegar su estilo de campaña, que pasa por inaugurar obras cuya dimensión se mide por los beneficios comunitarios. En los primeros tres días de esta semana y solo para citar algunas acciones, habilitó en Vespucio la décimo segunda sede de Upateco y en Salvador Mazza un puesto de control integrado, que servirá a todo el Norte Grande. También y luego de 15 años de espera, entregó el nuevo edificio de la escuela Monte Sinaí para la comunidad wichí del paraje El Obraje.

Todo comienza a funcionar en modo electoral.

Salta, 24 de setiembre de 2026