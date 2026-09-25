El tratamiento mediático de la cuestión lleva información a la población, que será protagonista si se cumplen los pronósticos de los organismos meteorológicos más avanzados.

Salta está inserta en el área que se marca como una de las que resultará afectada en esta segunda mitad del año. Ya se están verificando situaciones que se indican como producto de la acción de este fenómeno, que se expresará con sus características potenciadas.

Este jueves se reunió el Comité de Emergencia Climática de la Provincia en uno de los encuentros preparatorios de carácter regional; su escenario fue Joaquín V. González. En la jornada previa, el Concejo Deliberante capitalino debatió la cuestión, al tomar nota que se estaba excluyendo a una ciudad importante de los planes de asistencia nacionales. El dato se extrajo de otra reunión, en la que se institucionalizó la activa participación de la producción agropecuaria de la zona central y del Litoral.

Lo cierto es que desde abril se está trabajando de manera articulada entre Nación, provincias y municipios definiendo los posibles escenarios asociados al Niño, que se identifica como ENOS 2026/2027. Fue en mayo pasado que Salta se sumó a la tarea preparatoria recibiendo al director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie. El funcionario informó que el mayor impacto se espera en el Litoral, pero su condición limítrofe con Formosa y Bolivia la involucra en los riesgos que produce el cambio climático y debe reforzar su estrategia de prevención. Que Salta no esté entre las zonas de mayor impacto directo no significa que pueda desentenderse del fenómeno, fue el mensaje que quedó y que obligó a una tarea de coordinación, para asegurar obras y recursos necesarios en todo el territorio provincial.

La tarea es compleja porque la prevención demanda información adelantada para preparar equipos, organizar asistencia y aplicar medidas para mantener ordenadas a las comunidades que puedan verse afectadas. No se trata solo de pronosticar precipitaciones sino de tener información sobre las cuencas además de advertir que pueden presentarse emergencias de distinta naturaleza. Para enfrentarlas se está trabajando sobre manejo del fuego, rescate, atención sanitaria, seguridad y logística para asegurar capacidad de respuesta del Estado.

Con los organismos provinciales entrenados, la actividad baja a los municipios. En el debate del Concejo Deliberante capitalino se subrayó que los esfuerzos que se van desplegando se financian con recursos propios y el acompañamiento provincial. Pero también se cuenta con el aporte de organismos federales, como el INTA, con el que el Ejecutivo municipal actualizó el convenio de cooperación para asegurar asistencia técnica necesaria y oportuna.

Dado que ya hay situaciones que muestran que el El Niño ya está presente en algunas jurisdicciones, la Agencia Federal de Emergencias presentó esta semana un esquema que abarca inicialmente a ocho jurisdicciones, entre las que todavía no figura Salta ni ninguna provincia del NOA.

Pero se mantiene el estado de alerta, constituyendo una oportunidad para demostrar que el bien común tiene en la política la herramienta más adecuada para su construcción .

Salta, 25 de setiembre de 2026