Brasil: Lula sigue arriba de Flávio Bolsonaro, pero el balotaje aparece en empate técnico



A dos semanas de la primera vuelta presidencial en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva continúa encabezando las encuestas, aunque la distancia con Flávio Bolsonaro se redujo y ambos aparecen en un escenario de empate técnico para una eventual segunda vuelta.

Según el último relevamiento de Datafolha, Lula alcanza el 39% de intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro llega al 36%. La diferencia de tres puntos se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El mismo estudio muestra un escenario todavía más ajustado para un eventual balotaje: Lula obtiene 46% y Bolsonaro 44%, una diferencia que también configura un empate técnico.

El dato marca una reducción sostenida de la ventaja que el actual presidente brasileño había conseguido meses atrás. En junio, Lula aventajaba por diez puntos al candidato del Partido Liberal; desde entonces, la brecha se fue achicando hasta llegar a los niveles actuales.

Otras encuestas muestran la misma tendencia

La encuesta Quaest también ubica a Lula al frente en primera vuelta, con 37%, frente al 33% de Flávio Bolsonaro.

Sin embargo, en la simulación de segunda vuelta el resultado se invierte levemente: Bolsonaro registra 42% y Lula 41%. La diferencia, nuevamente, se encuentra dentro del margen de error, por lo que ambos aparecen técnicamente empatados.

Un relevamiento de BTG Pactual/Nexus mostró una fotografía similar, con Lula apenas un punto por encima de Bolsonaro en un eventual balotaje.

Polarización y alta intención de voto

Datafolha también detectó que los electorados de ambos candidatos aparecen altamente consolidados: 84% de quienes dicen votar a Lula mantienen firme su decisión, mientras que entre los votantes de Bolsonaro esa proporción alcanza el 81%.

Los dos candidatos concentran además los mayores niveles de rechazo: 46% de los consultados asegura que no votaría por Lula bajo ninguna circunstancia y el mismo porcentaje rechaza a Flávio Bolsonaro.

La elección presidencial brasileña entra así en su tramo decisivo con una competencia cada vez más ajustada y con Lula y Bolsonaro claramente separados del resto de los candidatos.