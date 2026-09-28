Trump rechazó la propuesta de Irán por el estrecho de Ormuz, pero espera retomar las negociaciones



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una propuesta presentada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las conversaciones nucleares, aunque aseguró que espera que las negociaciones continúen en los próximos días.

La iniciativa iraní contemplaba reabrir el estratégico paso marítimo en un plazo de siete días a cambio de que Washington levantara el bloqueo naval sobre puertos iraníes, flexibilizara sanciones sobre las exportaciones de petróleo y aceptara un alto el fuego regional.

“Rechazo su propuesta”, afirmó Trump al ser consultado por periodistas.

El mandatario sostuvo que Teherán busca un acuerdo porque, según su interpretación, se encuentra debilitado por el conflicto, aunque posteriormente aclaró que no descarta retomar las conversaciones.

“Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer”, señaló en una entrevista telefónica con Axios.

Qué proponía Irán

La propuesta fue transmitida a Estados Unidos mediante mediadores de Qatar y contemplaba tanto la reapertura del estrecho de Ormuz como la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El estrecho constituye uno de los principales corredores energéticos del mundo y su funcionamiento se convirtió en uno de los puntos centrales del conflicto entre Washington y Teherán.

Irán condicionó su reapertura a una reducción de la presión militar estadounidense y al alivio de las sanciones económicas sobre sus exportaciones de crudo.

Estados Unidos, en cambio, reclama concesiones adicionales sobre el programa nuclear iraní y sostiene que Teherán no puede atribuirse control sobre el estrecho.

El petróleo volvió a subir

El rechazo estadounidense tuvo una reacción inmediata en los mercados.

Este lunes, el petróleo Brent superó nuevamente los US$106 por barril y llegó a acercarse a los US$107, mientras el WTI operó por encima de los US$93.

La tensión en Ormuz mantiene bajo presión al mercado energético mundial debido al volumen de petróleo y gas que habitualmente atraviesa esa ruta.

Pese al rechazo de Trump, funcionarios estadounidenses aseguraron que las conversaciones indirectas continúan y que podrían retomarse esta misma semana mediante la intermediación de Qatar.