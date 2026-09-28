Retiraron 15 toneladas de chatarra en un operativo preventivo en el barrio Vicente Solá

El plan de mitigación sanitaria sumó un nuevo hito en la zona norte de la capital, donde se desplegó un operativo integral de descacharrado que permitió retirar quince toneladas de elementos en desuso —equivalentes a cinco camiones de carga— en el barrio Vicente Solá.

La intervención, coordinada de manera conjunta con el Programa de Vectores de Salud Pública de la Nación, el Ejército Argentino, la Policía Comunitaria y los centros de salud de la zona, focalizó sus esfuerzos en la eliminación de recipientes, cacharros y materiales acumulados fuera de las viviendas que puedan servir como criaderos para el mosquito Aedes aegypti.

Tras destacar el alto nivel de compromiso vecinal, desde la Dirección General de Residuos Especiales confirmaron que estas acciones preventivas continuarán replicándose de manera sostenida en diferentes puntos del ejido urbano, cuyas fechas y cronogramas serán comunicados previamente para asegurar la participación de la comunidad.