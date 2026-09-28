Suben los aranceles del Poder Judicial: qué trámites serán más caros

La Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó los aranceles correspondientes a distintos servicios administrativos que presta el Poder Judicial.

La medida fue dispuesta mediante la Acordada 27/2026, publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Entre los valores más relevantes, la inscripción de peritos, síndicos, martilleros y abogados de la matrícula federal quedó fijada en $60.000.

Las denuncias formuladas por particulares ante la Dirección de Sumarios tendrán un arancel de $20.000. Si se verifica la veracidad de los hechos denunciados, ese importe deberá ser reintegrado al denunciante.

La expedición de certificados y testimonios, las certificaciones de firmas, las consultas de expedientes archivados y determinados oficios tendrán un costo de $7.000. En tanto, las fotocopias de resoluciones, sentencias y otras actuaciones costarán $1.000 por hoja.

La acordada también estableció nuevos aranceles para servicios vinculados con la Cámara Nacional Electoral. Entre ellos, los oficios para solicitar domicilios tendrán un valor de $5.000, mientras que algunos datos adicionales costarán entre $3.000 y $8.000. El trámite exprés de 48 horas hábiles tendrá un adicional de $47.000.

Los nuevos valores comenzarán a regir a partir de la publicación de la Acordada 27/2026 en el Boletín Oficial.